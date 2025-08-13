- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
К концу недели представители четырех знаков зодиака внезапно разбогатеют и улучшат свое материальное положение.
А каким делам лучше уделить время завтра, в четверг, 14 августа, рассказывает прогноз, сделанный по раскладу карт Таро, который приводит украинское издание.
Овен — «Шестерка Жезлов»
Овны хотят быть услышанными. Но есть и такие моменты в жизни, когда приходится смириться с тем, что обстоятельства могут этого не позволить. День может стать призывом к более глубокой независимости, когда вы продолжаете действовать не ради потенциальной выгоды от своих действий.
Телец — «Четверка Кубков»
Тельцы не захотят вмешиваться в дело, не сулящее явных личных выгод. Потерянное время — это ресурс, который невозможно вернуть, поэтому следует чаще наблюдать и делать явные заметки. Вы не думаете, что готовы пробовать что-нибудь новое, но позже понимаете, что все идет идеально.
Близнецы — «Девятка Мечей»
Близнецам больше всего нужен отдых, чтобы сохранять ясность ума. Поэтому даже если вас беспокоит что-то такое простое, как пробка на дороге на работу, постарайтесь отвлечься и сосредоточиться на положительных вещах.
Вы сможете взять под контроль свой ум и перенастроить свои мысли. Изучите различные приемы, чтобы найти контроль над тем, на чем вы фокусируетесь.
Рак — «Рыцарь Пентаклей»
Ракам следует прислушиваться к своему сердцу, но также очень важно обращать внимание на свое тело. Если вы чувствуете упрямство или демотивацию и постоянно чувствуете, что не хотите что-либо делать, спросите себя, почему. Это может быть важным сигналом, который следует прочесть, а не игнорировать.
Лев — «Король Мечей»
Львы могут резко изменить решение. Вы готовы действовать по необходимости. Карта призывает вас прислушиваться к своей интуиции и быть внимательным. Не стоит делегировать размышления кому-нибудь другому. Не следует игнорировать проблемы. Старайтесь видеть вещи такими, какие они есть.
Дева — «Королева Пентаклей»
Девы почувствуют, что отдача — это своего рода получение, поскольку так приятно вкладываться в жизнь других. Вероятно, почувствуете себя особенно щедрым в разных отношениях. Делиться своим временем, давать советы и открывать свое сердце миру — это именно то, что вы делаете!
Весы — «Восьмерка Кубков»
Весы на пороге перемен. Но перемены никогда не даются легко, прошлое не сразу отпускает. Идите вперед, так вы освобождаете место для внутреннего роста.
Пора начать новую главу в жизни. Страницы можно заполнить тем, кем вы становитесь, а не прошлым.
Скорпион — «Рыцарь Жезлов»
Скорпионам следует разобраться, что мешает им сосредоточиться и все изменить. Им нужна полная концентрация, чтобы осознать свою цель и спланировать, как ее добиться.
Стрелец «Двойка Кубков»
Стрельцам придется поработать над отношениями, чтобы добиться гармонии, взаимности и равенства. Даже если ваши отношения покажутся натянутыми, вы сможете все изменить. Двойка Кубков — это положительный знак для вашей личной жизни.
Козерог — «Тройка Жезлов»
Козероги могут почувствовать что-то задолго до наступления события. Обратите внимание не всё новое и неординарное. Эти моменты происходят не просто так, а для того чтобы оградить вас от беды. Не упустите знак.
Водолей — «Четверка Мечей»
Водолеи ощутят острую потребность в отдыхе. Не мешайте, сделайте это приоритетом. Если вы учтете свой график и текущие дела, возможно, найдете время для отдыха.
Рыбы — «Паж Кубков»
День принесет Рыбам множество отличных возможностей. Вы можете нажать кнопку перезагрузки и начать все заново. Жизнь идет к лучшему, и вы готовы ее принять. Прислушайтесь к своей интуиции, она покажет вам верное направление.
Восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».271
