Известная астролог Людмила Булгакова считает, что август для многих станет настоящим испытанием на выдержку и верность своим идеям.

Такой прогноз подтверждают и знатоки восточной астрологии, которые предупреждают, что космические энергии с 11 по 17 августа будут особенно активны. Но согласно их прогнозам, это время не только испытаний, но и уникальных возможностей. Правильно распознав знаки судьбы, можно выбрать наиболее верное решение, говорится в гороскопе для сайта slovofraza.

Крыса

Представители года Крысы могут находиться в процессе внутреннего поиска. Возможно разочарование и сомнения о том, куда двигаться дальше. Удача будет благосклонна к тем, кто не остановится и продолжит действовать. Астрологи рекомендуют полагаться на логику и факты. Этот период способен принести важные перемены и будет шагом к цели.

Бык

Быкам стоит научиться мягче реагировать на внешние обстоятельства и сохранять внутреннее равновесие. Важно проявить прочность, избегать спонтанных решений с непредсказуемыми последствиями. Особенно важно прислушиваться к здравому смыслу, а не к эмоциям. Действуя обдуманно, можно избежать ошибок и использовать неделю для укрепления позиций.

Тигр

Тиграм стоит поработать над собой, чтобы сохранять позитив даже в непростых обстоятельствах. Поток негативных событий или новостей станет проверкой их на стрессоустойчивость. Многим представителям этого знака придётся решиться на внутренние перемены, смену привычных ориентиров или пересмотр планов. Перемены, которые произойдут сейчас, могут оказаться фундаментом для будущих достижений.

Кролик

Кроликам удастся освободиться от груза зависти, злости и любой негативной энергии. Сейчас самое время дать себе отдых — освободиться от повседневных забот и обязательств. Важно не планировать дальние поездки, чтобы не тратить силы на лишние волнения и непредсказуемые обстоятельства. По мнению астрологов, период эмоциональной усталости скоро сменится приливом сил и ясности. Стоит тщательно прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Дракон

Драконам предстоит очень насыщенная неделя. Хотя новых сложных ситуаций, скорее всего, не прибавится, но старые проблемы не исчезнут сами собой, важно не отпускать контроль. Стоит соблюдать правила и не идти на необдуманные риски. Проявленная инициатива поможет добиться успехов в профессиональной сфере. Эта неделя подарит шанс укрепить позиции и подготовиться к будущим важным шагам.

Змея

Змеям сложно будет наладить новые отношения, а попытки завести новые знакомства могут не увенчаться быстрым успехом. Сейчас стоит временно больше полагаться на рациональный подход, чем на интуицию. Важно не терять надежду и продолжать двигаться вперёд, даже если это кажется очень сложным.

Лошадь

Лошадям важно сохранять активность и стремиться выполнять как можно больше дел, не позволяя лени или усталости взять верх. В этот период многие представители этого знаки по-иному взглянут на мир. Их мысли будут иметь сильное влияние на окружающую реальность, поэтому важно направлять их в позитивное русло. Это время перемен и внутреннего роста, которое обязательно принесет плоды.

Коза

Козам важно не отвлекаться на чужие советы, особенно если они исходят от малознакомых людей, которым сложно доверять. Лучше внимательно прислушиваться к своему внутреннему голосу и здравому рассудку — именно они подскажут правильный путь. Важно рационально расходовать свои силы, можно позволить себе немного больше отдыха и восстановления. Такой баланс поможет сохранить энергию и душевное равновесие.

Обезьяна

Обезьянам нужно мобилизовать силы, переступить через внутренние сомнения и выполнить как можно больше актуальных и неотложных задач. Это также отличное время для отдыха и отпусков, когда можно перезарядиться и вдохновиться новыми впечатлениями.

Петух

Те, кто родился в год Петуха, будут чувствовать себя хорошо, руководствуясь здравым смыслом и учитывая важные сигналы вокруг. Важно научиться отпускать эгоизм и проявлять больше ответственности. Это время благоприятно для укрепления отношений с близкими и родными людьми. Неделя может стать очень продуктивной и насыщенной положительными событиями, которые надолго останутся в памяти.

Собака

Неделя у людей, рожденных в год Собаки, будет стабильной и ровной, что позволит с уверенностью решать даже самые сложные задачи. Особенных трудностей не ожидается. Это очень важное время для тех, кто стремится к серьезным жизненным переменам, понять, в каком направлении двигаться дальше.

Свинья

Люди, рожденные в год Свиньи могут переосмыслить многие жизненные аспекты. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые способны нарушить продуманные планы, нужно иметь резервный план и быть готовым к неожиданностям. Рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, активно заниматься повседневными обязанностями и не поддаваться лени.

