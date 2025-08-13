- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Деньги «свалятся» с неба: Вселенная щедро вознаградит четыре знака зодиака до конца недели
Астрологи уверяют, что 13 августа станет днем мощной положительной энергетики, которая позволит приступить к работе над любыми делами. А больше всего этот день запомнится представителям четырех знаков зодиака, которым сегодня начнет везти в финансах, и которые получат до конца недели щедрый денежный подарок от Вселенной, пишет РБК-Украина.
Кто среди счастливчиков?
Козерог
Материальные вопросы будут решаться быстрее обычного. Есть шанс получить премию, бонус или возврат давнего долга. Используйте эти неожиданные поступления для укрепления финансовой подушки, а не расходов.
Близнецы
Деньги могут поступить из самых неожиданных источников: от старых знакомых, партнеров или случайных встреч. Это благоприятное время для новых контактов, которые в будущем принесут прибыль. Не бойтесь рискованных идей — удача на вашей стороне.
Скорпион
На этой неделе вам сами придут финансовые возможности: выгодные предложения, дополнительный заработок или подарки. Не отказывайтесь от них, даже если они кажутся незначительными. Обращайте внимание на людей, которые предлагают помощь, ведь кто-нибудь из них может открыть вам путь к стабильной прибыли.
Стрелец
Денежная энергия буквально оборачивается вокруг вас. Возможны выигрыши, внезапные бонусы или новые источники дохода. Важно найти баланс между желанием тратить и умением экономить. Не сомневайтесь, если появится возможность дополнительного заработка — это откроет дверь к большим возможностям.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.
