- 18:56 Пенсия или социальная помощь: какую выплату выгоднее получать
- 18:32 Принц Гарри и Меган Маркл о новом формате сотрудничества с Netflix: это нечто грандиозное
- 18:19 Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами
- 18:16 Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией
- 18:14 На каком канале смотреть онлайн «Пакш» — «Полесье»: букмекеры назвали явного фаворита двухматчевого противостояния в Лиге конференций
- 18:02 Уникальные тактики, качественные кадры и техноновинки: эксперт об успешных результатах работы СБУ
- 17:54 Части молодых украинцев государство выплатит по 200 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги
- 17:35 Украина спасла еще одну группу детей из оккупации: что известно
- 17:34 «AI без прикрас» от Wtech: в Favbet Tech рассказали о вызовах практического внедрения искусственного интеллекта
- 17:31 В Украине может подешеветь свинина: почему это возможно
- 17:02 От продавщицы бутика Gucci до невесты самого желанного холостяка мира: почему Роналду женится на Джорджине именно сейчас
- 16:33 У Европы есть рычаги влияния на Трампа перед переговорами с путиным
Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи предупредил президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о том, что российский диктатор владимир путин блефует.
Об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Конечно, мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех и сделать вид, что санкции не работают», — рассказал Зеленский.
По словам президента, действительно санкции очень помогают и бьют по российской экономике.
Однако Зеленский признал, что у россии действительно больше оружия, в частности, артиллерии больше втрое. Но в то же время у врага «втрое больше потерь».
По его убеждению, пока россия не движется к миру, следует усиливать давление и поддержку Украины.
«Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира, не только американских, но и европейских санкций» , — отметил Зеленский.
Президент Украины также заявил, что с президентом США Дональдом Трампом согласовано 5 основных принципов окончания войны.
По словам Зеленского, Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.
«Моя позиция по выходу ВСУ из Донбасса неизменна. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без народа и Конституции Украины» , — сказал президент.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, президент Трамп подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов возможно только с Украиной.
В свою очередь лидер Германии Фридрих Мерц сказал, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна оставаться линия фронта.
В Европе озабочены тем, как решится судьба Украины, а также европейской безопасности. Поэтому сегодня, 13 августа, накануне встречи Трампа и путина на Аляске, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран провели онлайн встречу с президентом США.90
Читайте нас в Facebook