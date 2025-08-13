Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи предупредил президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о том, что российский диктатор владимир путин блефует.

Об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Конечно, мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех и сделать вид, что санкции не работают», — рассказал Зеленский.

По словам президента, действительно санкции очень помогают и бьют по российской экономике.

Однако Зеленский признал, что у россии действительно больше оружия, в частности, артиллерии больше втрое. Но в то же время у врага «втрое больше потерь».

По его убеждению, пока россия не движется к миру, следует усиливать давление и поддержку Украины.

«Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира, не только американских, но и европейских санкций» , — отметил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что с президентом США Дональдом Трампом согласовано 5 основных принципов окончания войны.



По словам Зеленского, Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.

«Моя позиция по выходу ВСУ из Донбасса неизменна. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без народа и Конституции Украины» , — сказал президент.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, президент Трамп подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов возможно только с Украиной.

В свою очередь лидер Германии Фридрих Мерц сказал, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна оставаться линия фронта.

В Европе озабочены тем, как решится судьба Украины, а также европейской безопасности. Поэтому сегодня, 13 августа, накануне встречи Трампа и путина на Аляске, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран провели онлайн встречу с президентом США.

