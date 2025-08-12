Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом 13 августа перед встречей президента США с его российским коллегой путиным 15 августа на Аляске. По словам главного пресс-секретаря канцлера Фридриха Мерца Стефана Корнелиуса, на переговорах будут «рассмотрены дальнейшие варианты давления на россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности», пишет Вloomberg.

Вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс также присоединится к телефонному разговору, запланированному на 15:00 по берлинскому времени, сообщил по электронной почте Стефан Корнелиус. Кроме Мерца, среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министры Италии, Польши и Финляндии, добавил Корнелиус.

Украина и ее европейские союзники настаивают на прекращении огня и замораживании нынешней линии фронта как на первом шаге перед переговорами о более длительном урегулировании.

Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство не уступит территорию, а европейские лидеры пообещали свою дальнейшую поддержку суверенитета Украины. В то же время они все больше обеспокоены тем, что Трамп и путин могут заключить соглашение, которое игнорирует их ключевые требования.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на днях заявил, что территория «должна быть на столе переговоров» вместе с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению экспертов, Трамп предал Украину и Запад, и это будет иметь последствия для всего мира.

