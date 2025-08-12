Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с президентом путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита 15 августа на Аляске. Американский президент вроде бы открыт к проведению трехстороннего саммита с Зеленским и путиным, но Белый дом пока готовится к двусторонней встрече между Трампом и главой кремля. Один из источников отметил, что любая встреча с Зеленским, вероятно, состоится после встречи Трампа и путина.

кремль пытается использовать будущий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не участвовать в содержательных мирных усилиях. Заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев 10 августа заявил в своих аккаунтах в Telegram, что «Европа пытается помешать Соединенным Штатам помочь остановить войну в Украине».

Глава либерально-демократической партии рф леонид слуцкий отметил, что «европейские страны проводят антироссийскую политику и пытаются помешать быстрому мирному урегулированию в Украине».

Российский политолог сергей марков 10 августа заявил газете Washington Post, что главный интерес россии на саммите на Аляске заключается в том, чтобы изобразить Украину и Европу, а не россию, как препятствие на пути к миру в Украине. Он добавил, что россия отказывается делать какие-либо шаги назад, и что единственный компромисс, который москва готова рассмотреть, — это прекращение военных усилий по захвату Одесской и Харьковской областей, а также Херсонщины и Запорожья. И цель рф заключается в том, чтобы убедить Трампа, что Зеленский является главной причиной войны россии в Украине, а европейские лидеры — второй причиной войны, а не россия, говорится в отчете Института изучения войны.

Европейские и украинские чиновники, включая Владимира Зеленского, последовательно демонстрировали свою готовность продвигать и участвовать в добросовестных переговорах, а также навязывать существенные соглашения о прекращении огня для продвижения мирной инициативы. Ее россия последовательно отклоняла, стремясь к уступкам на поле боя и дополнительным уступкам со стороны Украины и Запада.

кремль уже давно пытается ослабить единство между Соединенными Штатами, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей поддержки Украины Западом и отвлечение внимания от непоколебимости россии в отношении обесценивания мирного процесса и нежелания идти на компромисс в изначальных военных требованиях путина.

ISW отмечает, что россия последовательно отказывается идти на компромисс в отношении своих давних военных целей, направленных на предотвращение вступления Украины в НАТО, смену режима в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризацию Украины. Все это обеспечило бы полную капитуляцию Украины — и что россия, очень вероятно, нарушит и использует как оружие любые будущие соглашения о прекращении огня в Украине, обвиняя Украину в нарушениях, как она сама неоднократно совершала весной 2025 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о разочаровании европейцев в будущем мирном соглашении и позиции Трампа: «Мы надеялись на жесткие санкции против путина. Теперь происходит прямо противоположное».

