В Польше, где с началом большой войны находятся многие украинцы, задержали 17-летнего гражданина Украины. Полиция и спецслужбы подозревают его в актах вандализма и разжигании национальной розни.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

По его словам, подросток занимался повреждением памятников жертвам УПА, в частности, мемориала в Домоставе, а также зданий государственных учреждений, оставляя антипольские надписи.

Целью этих действий, утверждает Семоняк, было разжигание напряженности между поляками и украинцами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, подчеркнул, что «лучший подарок для россиян не придумать» и заявил, что молодой украинец был завербован иностранными спецслужбами.

Расследование по этому делу продолжается.

Мы также рассказывали о том, что Польша депортирует 57 граждан Украины и 6 белорусов из-за скандала с флагом ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что россия прилагает максимум усилий, чтобы настроить Киев против Варшавы.

