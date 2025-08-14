41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Спецслужбы Польши задержали украинского подростка-провокатора: что он сделал

13:42 14 августа 2025
Полиция Польши задержала 17-летнего украинца, фото из открытых источников

В Польше, где с началом большой войны находятся многие украинцы, задержали 17-летнего гражданина Украины. Полиция и спецслужбы подозревают его в актах вандализма и разжигании национальной розни.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

По его словам, подросток занимался повреждением памятников жертвам УПА, в частности, мемориала в Домоставе, а также зданий государственных учреждений, оставляя антипольские надписи.

Целью этих действий, утверждает Семоняк, было разжигание напряженности между поляками и украинцами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, подчеркнул, что «лучший подарок для россиян не придумать» и заявил, что молодой украинец был завербован иностранными спецслужбами.
Расследование по этому делу продолжается.

Мы также рассказывали о том, что Польша депортирует 57 граждан Украины и 6 белорусов из-за скандала с флагом ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что россия прилагает максимум усилий, чтобы настроить Киев против Варшавы.

