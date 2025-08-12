41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно

19:39 12 августа 2025
Скандал на концерте Макса Коржа в Варшаве - Польша депортирует 57 украинцев - Фото: nexta_polska

В Польше, которая надеется на завершение войны в Украине в ближайшее время, отреагировали на скандал с участием украинцев. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что после концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве против 63 человек начато производство по их выезду из страны. Среди них — 57 граждан Украины и 6 белорусов. Об этом сообщило агентство РАР.

«Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях. Эти события были абсолютно лишними и требовали скорейшей реакции», — заявил Туск перед заседанием правительства. По его словам, нарушившие закон лица будут вынуждены покинуть Польшу — добровольно или под принуждением.

Во время концерта полиция арестовала 109 человек за правонарушения, среди которых хранение наркотиков, нападение на охранников, использование пиротехники и незаконное проникновение на стадион. Были наложены штрафы на сумму более 11 000 злотых, а также подано 38 ходатайств в суд.

Особое внимание привлекли флаги ОУН-УПА, замеченные среди зрителей. Один из участников, державший запрещенный в Польше символ, публично извинился в соцсетях, подчеркнув, что не собирался провоцировать или пропагандировать какие-либо идеи.

Министр внутренних дел Польши подтвердил, что лица, не гарантирующие соблюдение закона, будут депортированы. В то же время Дональд Туск отметил недопустимость вспышки антиукраинских настроений в Польше.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как освобожденный из плена морпех отреагировал на насмешку американской реперки.

Фото: nexta_polska

