Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
В Польше, которая надеется на завершение войны в Украине в ближайшее время, отреагировали на скандал с участием украинцев. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что после концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве против 63 человек начато производство по их выезду из страны. Среди них — 57 граждан Украины и 6 белорусов. Об этом сообщило агентство РАР.
«Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях. Эти события были абсолютно лишними и требовали скорейшей реакции», — заявил Туск перед заседанием правительства. По его словам, нарушившие закон лица будут вынуждены покинуть Польшу — добровольно или под принуждением.
Во время концерта полиция арестовала 109 человек за правонарушения, среди которых хранение наркотиков, нападение на охранников, использование пиротехники и незаконное проникновение на стадион. Были наложены штрафы на сумму более 11 000 злотых, а также подано 38 ходатайств в суд.
Особое внимание привлекли флаги ОУН-УПА, замеченные среди зрителей. Один из участников, державший запрещенный в Польше символ, публично извинился в соцсетях, подчеркнув, что не собирался провоцировать или пропагандировать какие-либо идеи.
Министр внутренних дел Польши подтвердил, что лица, не гарантирующие соблюдение закона, будут депортированы. В то же время Дональд Туск отметил недопустимость вспышки антиукраинских настроений в Польше.
