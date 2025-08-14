- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
Так и не научилась: Наталья Могилевская перепела свой старый хит
Популярная певица Наталья Могилевская, удивившая своим желанием, перепела свой хит. Песня «Полюби меня такой», которая была написана в 2003 году, теперь звучит на украинском.
По словам артистки, такой подарок она сделала своим поклонникам в канун личного юбилея — 50-летия. Новая песня «Полюби меня такой» сохранила оригинальную инструментальную аранжировку.
«50 лет — лучший возраст, чтобы сбросить все ярлыки и полюбить себя такой, какая ты есть, — презентовала хит Могилевская. — 20 лет пою эту песню, а любить себя так и не научилась. Эта песня о том, что настоящая любовь начинается с принятия — когда тебя любят не за что-то, а просто так. И сегодня эти слова ощущаются еще глубже» .
Режиссером клипа «Полюби меня такой» стала сама Наталья. Она использовала моменты своих фотосессий. Поклонники в комментариях к видео отметили, что на украинском песня зазвучала более мелодично.
«От сердца — к самому сердцу, — написали под видео. — Спасибо, Наталка! Ты всегда была настоящей, искренней, талантливой — такой и остаешься».
«Песня, которую люблю с детства, теперь еще и на родном языке! — добавили в комментариях. — Спасибо, Наталочка, невероятное наслаждение!»
«Этот вариант звучит мягче и душевнее, чем та старая версия», — считают поклонники.
«Настолько легко заходит, что кажется, она изначально была на украинском» , — обрадовались в сети.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения Наталья Могилевская удочерила двух сестер.
Ранее Наталья Могилевская рассказала, почему до сих пор не замужем.236
