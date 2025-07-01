Когда у меня получится: Наталья Могилевская удивила желанием

Популярная певица Наталья Могилевская, которая поразила своим внешним видом в купальнике, собирается освоить новую профессию. Оказалось, что артистка давно уже мечтает стать писательницей и написать книгу о своем жизненном опыте. В этом Могилевская призналась на своей странице в социальной сети. Она выложила пост о своей мечте и о том, что пока мешает ее воплотить.

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«Когда-нибудь я напишу книгу об огромном внутреннем труде, ежедневном выборе, о том, как хотеть прожить десять жизней одновременно, так, чтобы расслабленно и спокойно, но при этом результативно, — написала Наталья. — Когда у меня получится, я обязательно напишу… обязательно».

Поклонники поддержали желание Могилевской и признались, что давно уже ждут ее книгу.

«Каждое слово — как зеркало, — написали в комментариях. — Ждем вашу книгу. Она точно будет сильной и настоящей».

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«Вы, главное, начните писать — у вас обязательно получится, — посоветовали певице. — Наталья — вы невероятная!»

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Ранее сеть раскритиковала новый клип Могилевской.

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