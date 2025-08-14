Планируют поднять зарплату до 450 тысяч грн в месяц. Не военным, а чиновникам: скандал в ВР из-за изменений в госбюджете

Недавно в Украине были приняты изменения в госбюджет, которые увеличивали расходы на оборону на 412 млрд грн. А спустя две недели очередные изменения в финансовой смете страны на 40,5 млрд грн вызвали настоящий скандал.

Как сообщают СМИ со ссылкой на слова главы Комитета ВР по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, нардепы рекомендовали к принятию закон об изменениях в госбюджете на сумму в 40,5 млрд. При этом из этой суммы львиная доля приходятся на невоенные расходы. На закупку оружия или организацию его производства предназначены всего лишь 4,2 млрд грн для Министерства цифровой промышленности.

Самую же крупную сумму — 25,7 млрд грн, нардепы хотят направить в Резервный фонд госбюджета на непредвиденные расходы. Получить эти средства планируется за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн — это сокращение обслуживания государственного долга). А также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн).

В связи с этим парламентарии обратили внимание на то, что некоторые нормы предлагаемого законопроекта являются весьма скандальными. Так, нардеп Ирина Геращенко отметила, что в проекте документа предлагается:

- забрать 8 миллиардов из городского бюджета Киева, которые перечислят в резервный фонд и отправят не на поддержку ВСУ;

- увеличить зарплаты руководству Счетной палаты Украины, после чего, например, ее глава Ольга Пищанская сможет получать в месяц заработную плату около 450 тысяч гривен.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что поправки одного из нардепов направлены на то, чтобы изменить базовую величину для расчета окладов председателя и членов Счетной палаты с 2102 грн до 3028 грн.

«То есть увеличить оклад работников на 44 процента! И это в середине года, и это при таком вопиющем дефиците!!!» — возмущена таким предложением Нина Южанина.

Напомним, в последний день июля парламентарии приняли решение об увеличении расходов на оборону на 412 млрд грн, из которых 310 млрд получило Министерство обороны Украины.

