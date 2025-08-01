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Дополнительные 15 дней отпуска для военных и почти полтриллиона гривен на оборону: Рада приняла важный закон
Возникший в государственном бюджете дефицит в 412,3 млрд грн на нужды обороны был закрыт Верховной Радой. Это случилось в рамках принятого 31 июля законопроекта № 13573, за который проголосовали 332 нардепа.
Как сообщает сайт парламента, документ был зарегистрирован, принят и подписан президентом Владимиром Зеленским в тот же день как срочный закон. В его рамках были увеличены расходы госбюджета на 397 млн грн, доходы на 147,5 млрд грн.
Так, из 412,3 млрд грн на оборону и безопасность 115 млрд грн будут направлены на зарплаты военнослужащим, 216 миллиардов на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, а оставшиеся средства на другие нужды армии.
Кроме того, перераспределяются поступления от военного сбора в 1,5% от дохода граждан, которые направляются на нужды ВСУ:
60% - Минобороны (на дроны, оружие и технику) дополнительно 22,4 млрд грн;
30% - Госспецсвязи;
10% - непосредственно на боевые бригады.
В целом же из 401,6 млрд грн расходов общего фонда на нужды обороны эти средства получат:
- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 310 843,3 млн грн;
- системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) — 84 088,0 млн грн;
- Службы безопасности — 1 564,5 млн грн;
- Главное управление разведки Минобороны — 4 539,7 млн грн;
- Администрации Госспецсвязи — 64,5 млн грн;
- Управление государственной охраны — 505 млн грн.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских защитников. В августе такое нововведение должно заработать.
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