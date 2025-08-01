Дополнительные 15 дней отпуска для военных и почти полтриллиона гривен на оборону: Рада приняла важный закон

Возникший в государственном бюджете дефицит в 412,3 млрд грн на нужды обороны был закрыт Верховной Радой. Это случилось в рамках принятого 31 июля законопроекта № 13573, за который проголосовали 332 нардепа.

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Как сообщает сайт парламента, документ был зарегистрирован, принят и подписан президентом Владимиром Зеленским в тот же день как срочный закон. В его рамках были увеличены расходы госбюджета на 397 млн грн, доходы на 147,5 млрд грн.

Так, из 412,3 млрд грн на оборону и безопасность 115 млрд грн будут направлены на зарплаты военнослужащим, 216 миллиардов на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, а оставшиеся средства на другие нужды армии.

Кроме того, перераспределяются поступления от военного сбора в 1,5% от дохода граждан, которые направляются на нужды ВСУ:

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60% - Минобороны (на дроны, оружие и технику) дополнительно 22,4 млрд грн;

30% - Госспецсвязи;

10% - непосредственно на боевые бригады.

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В целом же из 401,6 млрд грн расходов общего фонда на нужды обороны эти средства получат:

- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 310 843,3 млн грн;

- системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) — 84 088,0 млн грн;

- Службы безопасности — 1 564,5 млн грн;

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- Главное управление разведки Минобороны — 4 539,7 млн грн;

- Администрации Госспецсвязи — 64,5 млн грн;

- Управление государственной охраны — 505 млн грн.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских защитников. В августе такое нововведение должно заработать.

Ранее военнослужащий Игорь Райков писал, как нуждаются дети и семьи защитников Украины в том, чтобы их отцы и мужья чаще и дольше были дома.

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