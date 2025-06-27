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Бюджет для фронта: Украине не хватает 412 млрд грн — Кабмин ищет источники финансирования
На фоне заявлений США о снижении средств на военную помощь Украине на 2026-й год выяснилось, что в 2025-м году на оборону не хватает 412 миллиардов гривен. Однако в Кабмине уже приготовили законопроект, который должен увеличить госбюджет в текущем году на эту сумму, и уже придумали, где взять деньги.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, приложив текст документа и его приложение. Как утверждает политик, в главной финансовой смете страны планируется снизить расходы на 51 млрд грн и перераспределить часть средств с других статей так, что в итоге потребуется рост расходов на 397,5 млрд грн.
Увеличить эти средства планируется двумя путями:
- заимствованиями на 250 млрд грн;
- ростом доходов от налогов на 147,5 млрд грн
В частности, рост налоговых поступлений придутся на такие источники как:
- 56 млрд грн — увеличение поступлений с налога на доходы физических лиц;
- 23,8 млрд грн — рост с налога на доходы предприятий;
- 8,8 млрд грн — поступления от акциза с сигарет;
- 15 млрд. грн — поступления от государственных предприятий;
- 20,3 млрд грн — средства от НБУ, перечисленные в госбюджет;
- 23 млрд грн — средства от штрафов и санкций.
При этом, как отмечает Ярослав Железняк, на деле потребности государства выше, к примеру, на лекарства для онкобольных нужны 8 млрд грн, но заложены лишь 3,1 млрд, или 20 млрд в Резервный фонд, из которого в частности финансируются госпрограммы вроде «Национального кэшбека» или «Є-підтримки» в 1000 гривен.
Ранее другой нардеп — Даниил Гетманцев, утверждал, что благодаря вступлению в ЕС в Украине могут снизиться налоги.63
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