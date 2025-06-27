На фоне заявлений США о снижении средств на военную помощь Украине на 2026-й год выяснилось, что в 2025-м году на оборону не хватает 412 миллиардов гривен. Однако в Кабмине уже приготовили законопроект, который должен увеличить госбюджет в текущем году на эту сумму, и уже придумали, где взять деньги.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, приложив текст документа и его приложение. Как утверждает политик, в главной финансовой смете страны планируется снизить расходы на 51 млрд грн и перераспределить часть средств с других статей так, что в итоге потребуется рост расходов на 397,5 млрд грн.

Увеличить эти средства планируется двумя путями:

заимствованиями на 250 млрд грн;

ростом доходов от налогов на 147,5 млрд грн

В частности, рост налоговых поступлений придутся на такие источники как:

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56 млрд грн — увеличение поступлений с налога на доходы физических лиц;

23,8 млрд грн — рост с налога на доходы предприятий;

8,8 млрд грн — поступления от акциза с сигарет;

15 млрд. грн — поступления от государственных предприятий;

20,3 млрд грн — средства от НБУ, перечисленные в госбюджет;

23 млрд грн — средства от штрафов и санкций.

При этом, как отмечает Ярослав Железняк, на деле потребности государства выше, к примеру, на лекарства для онкобольных нужны 8 млрд грн, но заложены лишь 3,1 млрд, или 20 млрд в Резервный фонд, из которого в частности финансируются госпрограммы вроде «Национального кэшбека» или «Є-підтримки» в 1000 гривен.

Ранее другой нардеп — Даниил Гетманцев, утверждал, что благодаря вступлению в ЕС в Украине могут снизиться налоги.

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