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Украина

Бюджет для фронта: Украине не хватает 412 млрд грн — Кабмин ищет источники финансирования

18:22 27 июня 2025
Деньги для ВСУ. Фото с сайта https://nenka.info/

На фоне заявлений США о снижении средств на военную помощь Украине на 2026-й год выяснилось, что в 2025-м году на оборону не хватает 412 миллиардов гривен. Однако в Кабмине уже приготовили законопроект, который должен увеличить госбюджет в текущем году на эту сумму, и уже придумали, где взять деньги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, приложив текст документа и его приложение. Как утверждает политик, в главной финансовой смете страны планируется снизить расходы на 51 млрд грн и перераспределить часть средств с других статей так, что в итоге потребуется рост расходов на 397,5 млрд грн.

Увеличить эти средства планируется двумя путями:

  • заимствованиями на 250 млрд грн;
  • ростом доходов от налогов на 147,5 млрд грн

В частности, рост налоговых поступлений придутся на такие источники как:

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  • 56 млрд грн — увеличение поступлений с налога на доходы физических лиц;
  • 23,8 млрд грн — рост с налога на доходы предприятий;
  • 8,8 млрд грн — поступления от акциза с сигарет;
  • 15 млрд. грн — поступления от государственных предприятий;
  • 20,3 млрд грн — средства от НБУ, перечисленные в госбюджет;
  • 23 млрд грн — средства от штрафов и санкций.

При этом, как отмечает Ярослав Железняк, на деле потребности государства выше, к примеру, на лекарства для онкобольных нужны 8 млрд грн, но заложены лишь 3,1 млрд, или 20 млрд в Резервный фонд, из которого в частности финансируются госпрограммы вроде «Национального кэшбека» или «Є-підтримки» в 1000 гривен.

Ранее другой нардеп — Даниил Гетманцев, утверждал, что благодаря вступлению в ЕС в Украине могут снизиться налоги.

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