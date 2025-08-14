Выбили двери, порезали шины и избили людей: очевидцы о силовом захвате госпредприятия «Проскуровка» (видео)

Государственное предприятие «Проскуровка» Мироновского института пшеницы НААН, расположенное в Хмельницкой области, оказалось в центре очередного в Украине рейдерского скандала. Бывший и.о. директора Евгений Добрянский публично заявил, что хозяйство умышленно доводили до банкротства и захватили рейдеры по указанию народного депутата Сергея Лабазюка.

По словам Добрянского, в 2019 году предприятие имело убытки в 41 млн грн, но уже через полтора года долги были погашены. В 2020 году его, утверждает Добрянский, незаконно устранили, после чего началась смена руководства на людей, связанных с Лабазюком.

«Мне создали условия, чтобы я не мог пойти на конкурс, возбудили уголовные дела, изъяли документы без решения суда», — говорит он.

В журналистском расследовании «Украины уголовной» главный бухгалтер предприятия Майя Волошина рассказала, что после смещения Добрянского «началось разбазаривание» — за четыре года долги выросли до 123 млн грн, технику вывезли на предприятия, которые связывают с группой «ВитАгро» Лабазюка.

Заместитель директора Елена Побережная подтвердила «Украина криминальная», что новую технику и оборудование передавали другим компаниям: «Когда спрашивали бывшего директора, где оборудование, он отвечал: „На ВитАгро“».

В расследовании издания работники «Проскуровки» вспоминают события 24 июня 2025 года, когда группа неизвестных проникла в административное здание.

«В шесть утра они выбили дверь, избили сторожа и отца нашего руководителя, порезали шины на его машине», — рассказала бухгалтер Майя Волошина.

Другой работник, Виктор Васильевич, утверждает, что четверо в черном преследовали Добрянского, повредили его автомобиль, а полиция «просто стояла и смотрела». Ведущий бухгалтер Неля Соловейко добавила: «Видела избитого отца директора. Это была не ссора, а спланированная акция».

Журналисты напоминают, что аудиторская компания «Профинанссервис» в своем отчете указала на признаки преднамеренного доведения до банкротства: вывоз техники на предприятия группы «ВитАгро» (владелец — Сергей Лабазюк), продажа зерна без зачисления средств, заключение залогов под будущий урожай и искусственное наращивание долгов.

Добрянский обратился к президенту и правительству с требованием вмешаться. Во время выезда журналистов на поля «Проскуровки» было зафиксировано, как неизвестные собирали урожай пшеницы, охраняя технику и не препятствуя съемке.

Ранее СМИ сообщали, как депутат Леонид Глиняный захватил шинный завод «Премиори» и довел его до банкротства.

