- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Выбили двери, порезали шины и избили людей: очевидцы о силовом захвате госпредприятия «Проскуровка» (видео)
Государственное предприятие «Проскуровка» Мироновского института пшеницы НААН, расположенное в Хмельницкой области, оказалось в центре очередного в Украине рейдерского скандала. Бывший и.о. директора Евгений Добрянский публично заявил, что хозяйство умышленно доводили до банкротства и захватили рейдеры по указанию народного депутата Сергея Лабазюка.
По словам Добрянского, в 2019 году предприятие имело убытки в 41 млн грн, но уже через полтора года долги были погашены. В 2020 году его, утверждает Добрянский, незаконно устранили, после чего началась смена руководства на людей, связанных с Лабазюком.
«Мне создали условия, чтобы я не мог пойти на конкурс, возбудили уголовные дела, изъяли документы без решения суда», — говорит он.
В журналистском расследовании «Украины уголовной» главный бухгалтер предприятия Майя Волошина рассказала, что после смещения Добрянского «началось разбазаривание» — за четыре года долги выросли до 123 млн грн, технику вывезли на предприятия, которые связывают с группой «ВитАгро» Лабазюка.
Заместитель директора Елена Побережная подтвердила «Украина криминальная», что новую технику и оборудование передавали другим компаниям: «Когда спрашивали бывшего директора, где оборудование, он отвечал: „На ВитАгро“».
В расследовании издания работники «Проскуровки» вспоминают события 24 июня 2025 года, когда группа неизвестных проникла в административное здание.
«В шесть утра они выбили дверь, избили сторожа и отца нашего руководителя, порезали шины на его машине», — рассказала бухгалтер Майя Волошина.
Другой работник, Виктор Васильевич, утверждает, что четверо в черном преследовали Добрянского, повредили его автомобиль, а полиция «просто стояла и смотрела». Ведущий бухгалтер Неля Соловейко добавила: «Видела избитого отца директора. Это была не ссора, а спланированная акция».
Журналисты напоминают, что аудиторская компания «Профинанссервис» в своем отчете указала на признаки преднамеренного доведения до банкротства: вывоз техники на предприятия группы «ВитАгро» (владелец — Сергей Лабазюк), продажа зерна без зачисления средств, заключение залогов под будущий урожай и искусственное наращивание долгов.
Добрянский обратился к президенту и правительству с требованием вмешаться. Во время выезда журналистов на поля «Проскуровки» было зафиксировано, как неизвестные собирали урожай пшеницы, охраняя технику и не препятствуя съемке.
Ранее СМИ сообщали, как депутат Леонид Глиняный захватил шинный завод «Премиори» и довел его до банкротства.
На фото: Евгений Добрянский, скриншот с видео171
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа