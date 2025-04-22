Как депутат Леонид Глиняный захватил шинный завод «Премиори» и довел его до банкротства, — СМИ
На протяжении 2020−2025 гг. вокруг белоцерковского производителя шин ООО «Премиори» разворачивалась одна из самых резонансных корпоративных историй в Украине. Речь идет о многоходовой схеме рейдерского захвата активов завода, которая началась еще с реструктуризации его предшественника — ЧАО «Росава». Ключевая фигура — депутат Киевского областного совета Леонид Петрович Глиняный. Его роль в конфликте не ограничивалась номинальным руководством — по материалам следствия и судебным решениям именно Глиняный был инициатором и бенефициаром всей рейдерской схемы, пишет издание Gazeta.ua. Учитывая резонансность темы, мы публикуем полную перепечатку материала Gazeta.ua.
Предыстория рейдерства
Белоцерковский шинный завод «Росава» — в свое время крупнейший производитель шин в Украине — в 2018 году оказался в ситуации реструктуризации. В апреле того же года акционеры объявили о добровольной ликвидации предприятия, официально — с целью «реструктуризации».
Параллельно с ЧАО «Росава» существовала компания ООО «Премиори», которая еще с 2015 года производила шины на производственных мощностях ЧАО «Росава» под своим брендом и инвестировала в новое оборудование для производства современных шин, в которых нуждался рынок. Обе структуры имели много общего — один адрес, общий телефон бухгалтерии, а также пользовались той же торговой маркой Premiorri, которую обеим компаниям-производителям шин предоставила британская Premiorri LTD.
Единственным участником ООО «Премиори» была британская компания Premiorri LTD, на 100% владевшая этой украинской дочерней компанией. Но в 2020 году 80%-ную долю в ООО «Премиори» незаконным и рейдерским способом переписал на себя Леонид Глиняный. Именно он, как выяснилось впоследствии, играл ключевую роль в дальнейших событиях относительно компании.
1 сентября 2020 — заговор и «размывание» доли
По версии британской Premiorri LTD, ее номинальный директор, юрист ЧАО «Росава» Александр Мерзляков действует за спиной компании и под видом увеличения капитала аж на 2000 гривен незаконно переписывает 80%-ную долю в ООО «Премиори» с активами более 500 млн гривен в пользу Леонида Глиняного. Получив незаконным способом 80%-ную долю в ООО «Премиори», Глиняный назначает сам себя директором этого предприятия и с этого момента начинает создавать долги для ООО «Премиори».
Это классический рейдерский захват, который и подтвердил спустя почти 4,5 года своим постановлением Верховный Суд Украины 24 февраля 2025 года, вернув эту украденную 80%-ную долю в ООО «Премиори» ее законному владельцу — британской Premiorri LTD.
23 сентября 2020 — открытие уголовного производства
Прокуратура Киевской области открывает дело по ч.4 ст. 190 УКУ — мошенничество в особо крупных размерах. Подозреваемые: руководство «Росавы», Леонид Глиняный и учредители ООО «Премиори».
25 сентября 2020 — арест частиц ООО «Премиори»
По ходатайству прокурора отдела Киевской областной прокуратуры Токара М.В. определением следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева
2022 — корпоративная война за доли
В январе 2022 года Глиняный подает иск в суд, требуя признать себя владельцем 80% доли в ООО «Премиори» (после упомянутого ранее «увеличения капитала» аж на 2000 гривен).
Британская компания Premiorri LTD отвечает встречным иском, называя эту операцию фиктивной, а передачу доли — рейдерским захватом ООО «Премиори». Ее позиция: номинальный директор Мерзляков действовал без согласия собственника предприятия, а сама операция была «мнимым дарением» и фактически незаконным захватом собственности британской компании в Украине.
В ответ Леонид Глиняный решает «подстраховаться» еще одним определением в случае, если решение суда будет принято не в его пользу. Так, в искусственно созданном уголовном расследовании, проводимом следователем Гапичем В.А. и по ходатайству прокурора Мороза И.А., определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 21 октября 2022 года (судья Шапутько С.В.) дополнительно наложен арест на корпоративные права и доли в ООО «Премиори». При том, что ранее наложенный постановлением судьи Оздобы арест оставался в силе.
В данной ситуации эти два постановления, принятые судьями Оздобой и Шапутько по представлению следователей и прокуроров, заблокировали выполнение постановления Верховного Суда и не дают возможности британской Premiorri LTD назначить законных руководителей ООО «Премиори» и восстановить контроль над многомиллионными активами, инвестированными британцами в это украинское предприятие.
Январь 2023 — победа Premiorri LTD в первой инстанции
Хозяйственный суд Киевской области становится на сторону британской компании:
признано, что капитал не был фактически увеличен;
80% доли, переданные Глиняному, недействительны;
Premiorri LTD — единственный законный владелец со 100% долей.
Суд прямо указывает на рейдерский характер изменений в компании и восстанавливает права британского инвестора.
15 августа 2023 — апелляция становится на сторону Глиняного
Северный апелляционный хозяйственный суд в составе коллегии судей Владимиренко С.В., Демидовой А.М. и Ходаковской И.П. отменяет решение первой инстанции и удовлетворяет иск Глиняного. Признана новая структура капитала: 80% - Глиняному, 20% - Premiorri LTD.
Апелляция не увидела нарушений в схеме с увеличением капитала на 2000 гривен и решила, что доля британской компании балансовой стоимостью более 500 млн гривен уменьшилась законно. Это решение фактически легализовало рейдерский захват.
10 января 2024 — Верховный Суд отменяет апелляцию
Premiorri LTD представляет кассацию. Верховный Суд отменяет постановление апелляции и возвращает дело на новое рассмотрение.
Суд ставит под сомнение законность передачи многомиллионной доли Леониду Глиняному за 2000 гривен и подчеркивает:
отсутствие реальной оплаты капитала;
признаки мнимой сделки;
нарушение принципа добросовестности.
Это первая часть истории. Но есть и другая. Параллельно идет уголовное производство, искусственно инициированное в интересах Глиняного и направленное против британской Premiorri LTD. Киевский апелляционный суд рассматривает ходатайство британской Premiorri LTD по снятию ареста со всех долей в ООО «Премиори».
Киевский апелляционный суд в составе судей Паленика И.Г., Глиняного В.П. и Сливы Ю.М. отказывает Premiorri LTD. Арест остается в силе — как мера пресечения по делу о мошенничестве. Это решение судей не позволяет британской Premiorri LTD восстановить полный законный контроль над рейдерским образом захваченной украинской дочерней компанией.
11 сентября 2024 — повторная апелляция: снова за Глиняного
После решения Верховного Суда дело пересматривает другая коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Сулимы В.В., Коротун А.М. и Майданевича А.Г. Новое рассмотрение снова частично в пользу Глиняного: суд отказывает Premiorri LTD в удовлетворении ее встречного иска.
Обе стороны подают кассационные жалобы. Окончательную точку должен поставить Верховный Суд.
24 февраля 2025 — Верховный Суд подтверждает рейдерство и восстанавливает права владельца — британской Premiorri LTD
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда наконец-то ставит точку в корпоративном конфликте вокруг украинского ООО «Премиори».
Суд признает: рейдерский захват имел место. Передача 80% доли компании Глиняному под видом увеличения уставного капитала была фиктивной, то есть маскировала незаконное дарение. Настоящие интересы владельца — британской Premiorri LTD — были грубо нарушены.
Что разрешил Верховный Суд?
Признано, что получение Глиняным за 2000 грн 80% долей в компании ООО «Премиори» с активами более 500 млн гривен было незаконным.
Доля Глиняного (80%) — недействительна.
Premiorri LTD — единственный законный владелец 100% доли в ООО «Премиори».
Действия директора номинального директора Premiorri LTD Александра Мерзлякова и Леонида Глиняного признаны злоупотреблением правом и не подлежащими защите.
Таким образом, суд не только вернул собственность, но и четко определил юридическую квалификацию ситуации: это была фиктивная сделка с целью завладения активами — то есть фактически это было рейдерство.
В своем решении Верховный Суд впервые столь четко сформулировал принципы защиты инвесторов в корпоративных конфликтах:
Номинальный директор не может действовать вопреки интересам компании.
Если в результате «реструктуризации» инвестор теряет контроль без компенсации — это не бизнес, а мошенничество и рейдерство.
Показатель злоупотребления — экономическая неэффективность для самой компании.
Эти позиции можно использовать в качестве аргументов в других рейдерских делах.
Решение Верховного суда имеет большое значение и для уголовного производства: теперь факт незаконности действий Глиняного очевиден и не вызывает никаких сомнений — его подтвердил высший суд. Это укрепляет позицию следствия и прокуратуры по обвинению в мошенничестве.
Леонид Глиняный инициирует банкротство ООО «Премиори»
Несмотря на юридическую победу Premiorri LTD, к моменту постановления Верховного Суда в феврале 2025 года ситуация на предприятии стала критической. ООО «Премиори» сознательно доводили до затруднительного положения. Так, в 2024 году компания, которая имела более 4 млрд гривен дохода, показала убыток в 71,65 млн гривен. Расходы раздували, прибыль выводили — в результате остались долги, в том числе 62,6 млн гривен перед ЧАО «Росава». И это притом что ООО «Премиори» является кредитором ЧАО «Росава» в комитете кредиторов на более чем 290 млн гривен.
7 марта 2025 года кредитор, аффилированный с Леонидом Глиняным («Инвест Трансфер»), инициирует банкротство ООО «Премиори». 12 марта 2025 года после подачи заявления контролируемым Глиняным кредитором судья Хозяйственного суда Киевской области С.Ю. Нарижный назначает рассмотрение заявления в рекордно короткие сроки, всего на 4-й рабочий день, а именно — на 18 марта 2025 года. В этот же день вышеупомянутый судья ожидаемо удовлетворяет заявление «Инвест Трансфер» и открывает производство по делу о банкротстве ООО «Премиори». Таким образом, Глиняный, проиграв дело за корпоративные права в Верховном Суде Украины, пытается взять под контроль ООО «Премиори» с помощью коррумпированных судов через контролируемое банкротство.
Глиняный рейдерским захватом уничтожил мощное предприятие
История ООО «Премиори» — показательный пример того, как рейдерская схема с «размыванием» долей, с фиктивным банкротством и подставными структурами уничтожает успешное предприятие с британскими инвестициями.
Хотя Верховный Суд поставил точку и признал рейдерство, понадобится много усилий и средств, чтобы спасти оборудование, технологические процессы и само производство шин в Украине.
Законный инвестор лишь формально восстановил свои права, но реального контроля еще не получил в связи с вмешательством в хозяйственные отношения отдельных коррумпированных следователей, прокуроров и судей, которые своими действиями способствуют рейдерству Леонида Глиняного.
Это пиррова победа — формально выигранное дело, но проигранное экономическое сражение.
А для правоохранителей и судей, для которых защита законности и справедливости — дело чести, вопрос еще окончательно не решен. Впереди — приговор в уголовном производстве. Если честные прокуроры докажут в честном суде виновность Глиняного и его подельников, это станет не только справедливым завершением, но и важным сигналом для других участников теневых схем.
А для украинской правовой системы кейс ООО «Премиори» — урок о том, как своевременность законных решений может быть критически важной. Потому что как только теряется контроль — даже самые честные судебные вердикты могут прийти поздно. Такая задержка в правосудии создает впечатление правовой неопределенности и безнаказанности, что подрывает доверие к государственным институтам. В результате инвесторы начинают сомневаться в надежности правового поля, возрастают риски, связанные с бизнесом, и капитал устремляется в другие, более стабильные юрисдикции. Это не только снижает приток прямых иностранных инвестиций в Украину, но и побуждает локальных предпринимателей сворачивать деятельность или выводить бизнес за пределы страны. Ухудшение инвестиционного климата, в свою очередь, тормозит экономический рост, снижает уровень занятости и ограничивает финансовые возможности государства из-за недополучения налогов, включая возможность противостоять внешней агрессии.222
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