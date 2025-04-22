Как депутат Леонид Глиняный захватил шинный завод «Премиори» и довел его до банкротства, — СМИ

На протяжении 2020−2025 гг. вокруг белоцерковского производителя шин ООО «Премиори» разворачивалась одна из самых резонансных корпоративных историй в Украине. Речь идет о многоходовой схеме рейдерского захвата активов завода, которая началась еще с реструктуризации его предшественника — ЧАО «Росава». Ключевая фигура — депутат Киевского областного совета Леонид Петрович Глиняный. Его роль в конфликте не ограничивалась номинальным руководством — по материалам следствия и судебным решениям именно Глиняный был инициатором и бенефициаром всей рейдерской схемы, пишет издание Gazeta.ua. Учитывая резонансность темы, мы публикуем полную перепечатку материала Gazeta.ua.

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Предыстория рейдерства

Белоцерковский шинный завод «Росава» — в свое время крупнейший производитель шин в Украине — в 2018 году оказался в ситуации реструктуризации. В апреле того же года акционеры объявили о добровольной ликвидации предприятия, официально — с целью «реструктуризации».

Параллельно с ЧАО «Росава» существовала компания ООО «Премиори», которая еще с 2015 года производила шины на производственных мощностях ЧАО «Росава» под своим брендом и инвестировала в новое оборудование для производства современных шин, в которых нуждался рынок. Обе структуры имели много общего — один адрес, общий телефон бухгалтерии, а также пользовались той же торговой маркой Premiorri, которую обеим компаниям-производителям шин предоставила британская Premiorri LTD.

Единственным участником ООО «Премиори» была британская компания Premiorri LTD, на 100% владевшая этой украинской дочерней компанией. Но в 2020 году 80%-ную долю в ООО «Премиори» незаконным и рейдерским способом переписал на себя Леонид Глиняный. Именно он, как выяснилось впоследствии, играл ключевую роль в дальнейших событиях относительно компании.

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1 сентября 2020 — заговор и «размывание» доли

По версии британской Premiorri LTD, ее номинальный директор, юрист ЧАО «Росава» Александр Мерзляков действует за спиной компании и под видом увеличения капитала аж на 2000 гривен незаконно переписывает 80%-ную долю в ООО «Премиори» с активами более 500 млн гривен в пользу Леонида Глиняного. Получив незаконным способом 80%-ную долю в ООО «Премиори», Глиняный назначает сам себя директором этого предприятия и с этого момента начинает создавать долги для ООО «Премиори».

Это классический рейдерский захват, который и подтвердил спустя почти 4,5 года своим постановлением Верховный Суд Украины 24 февраля 2025 года, вернув эту украденную 80%-ную долю в ООО «Премиори» ее законному владельцу — британской Premiorri LTD.

23 сентября 2020 — открытие уголовного производства

Прокуратура Киевской области открывает дело по ч.4 ст. 190 УКУ — мошенничество в особо крупных размерах. Подозреваемые: руководство «Росавы», Леонид Глиняный и учредители ООО «Премиори».

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25 сентября 2020 — арест частиц ООО «Премиори»

По ходатайству прокурора отдела Киевской областной прокуратуры Токара М.В. определением следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева от 25.09.2020 года (судья Оздоба М.А.), наложен арест на все доли в уставном капитале ООО «Премиори», запрещено вносить в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований любые изменения, связанные с изменением участника ООО «Премиори». Это постановление судьи Оздобы полностью блокирует возможность возобновления контроля над предприятием и смены руководства ООО «Премиори» законным владельцем по решению Верховного Суда Украины и помогает Леониду Глиняному контролировать ООО «Премиори» незаконным способом.

2022 — корпоративная война за доли

В январе 2022 года Глиняный подает иск в суд, требуя признать себя владельцем 80% доли в ООО «Премиори» (после упомянутого ранее «увеличения капитала» аж на 2000 гривен).

Британская компания Premiorri LTD отвечает встречным иском, называя эту операцию фиктивной, а передачу доли — рейдерским захватом ООО «Премиори». Ее позиция: номинальный директор Мерзляков действовал без согласия собственника предприятия, а сама операция была «мнимым дарением» и фактически незаконным захватом собственности британской компании в Украине.

В ответ Леонид Глиняный решает «подстраховаться» еще одним определением в случае, если решение суда будет принято не в его пользу. Так, в искусственно созданном уголовном расследовании, проводимом следователем Гапичем В.А. и по ходатайству прокурора Мороза И.А., определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 21 октября 2022 года (судья Шапутько С.В.) дополнительно наложен арест на корпоративные права и доли в ООО «Премиори». При том, что ранее наложенный постановлением судьи Оздобы арест оставался в силе.

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В данной ситуации эти два постановления, принятые судьями Оздобой и Шапутько по представлению следователей и прокуроров, заблокировали выполнение постановления Верховного Суда и не дают возможности британской Premiorri LTD назначить законных руководителей ООО «Премиори» и восстановить контроль над многомиллионными активами, инвестированными британцами в это украинское предприятие.

Январь 2023 — победа Premiorri LTD в первой инстанции

Хозяйственный суд Киевской области становится на сторону британской компании:

признано, что капитал не был фактически увеличен;

80% доли, переданные Глиняному, недействительны;

Premiorri LTD — единственный законный владелец со 100% долей.

Суд прямо указывает на рейдерский характер изменений в компании и восстанавливает права британского инвестора.

15 августа 2023 — апелляция становится на сторону Глиняного

Северный апелляционный хозяйственный суд в составе коллегии судей Владимиренко С.В., Демидовой А.М. и Ходаковской И.П. отменяет решение первой инстанции и удовлетворяет иск Глиняного. Признана новая структура капитала: 80% - Глиняному, 20% - Premiorri LTD.

Апелляция не увидела нарушений в схеме с увеличением капитала на 2000 гривен и решила, что доля британской компании балансовой стоимостью более 500 млн гривен уменьшилась законно. Это решение фактически легализовало рейдерский захват.

10 января 2024 — Верховный Суд отменяет апелляцию

Premiorri LTD представляет кассацию. Верховный Суд отменяет постановление апелляции и возвращает дело на новое рассмотрение.

Суд ставит под сомнение законность передачи многомиллионной доли Леониду Глиняному за 2000 гривен и подчеркивает:

отсутствие реальной оплаты капитала;

признаки мнимой сделки;

нарушение принципа добросовестности.

Это первая часть истории. Но есть и другая. Параллельно идет уголовное производство, искусственно инициированное в интересах Глиняного и направленное против британской Premiorri LTD. Киевский апелляционный суд рассматривает ходатайство британской Premiorri LTD по снятию ареста со всех долей в ООО «Премиори».

Киевский апелляционный суд в составе судей Паленика И.Г., Глиняного В.П. и Сливы Ю.М. отказывает Premiorri LTD. Арест остается в силе — как мера пресечения по делу о мошенничестве. Это решение судей не позволяет британской Premiorri LTD восстановить полный законный контроль над рейдерским образом захваченной украинской дочерней компанией.

11 сентября 2024 — повторная апелляция: снова за Глиняного

После решения Верховного Суда дело пересматривает другая коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Сулимы В.В., Коротун А.М. и Майданевича А.Г. Новое рассмотрение снова частично в пользу Глиняного: суд отказывает Premiorri LTD в удовлетворении ее встречного иска.

Обе стороны подают кассационные жалобы. Окончательную точку должен поставить Верховный Суд.

24 февраля 2025 — Верховный Суд подтверждает рейдерство и восстанавливает права владельца — британской Premiorri LTD

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда наконец-то ставит точку в корпоративном конфликте вокруг украинского ООО «Премиори».

Суд признает: рейдерский захват имел место. Передача 80% доли компании Глиняному под видом увеличения уставного капитала была фиктивной, то есть маскировала незаконное дарение. Настоящие интересы владельца — британской Premiorri LTD — были грубо нарушены.

Что разрешил Верховный Суд?

Признано, что получение Глиняным за 2000 грн 80% долей в компании ООО «Премиори» с активами более 500 млн гривен было незаконным.

Доля Глиняного (80%) — недействительна.

Premiorri LTD — единственный законный владелец 100% доли в ООО «Премиори».

Действия директора номинального директора Premiorri LTD Александра Мерзлякова и Леонида Глиняного признаны злоупотреблением правом и не подлежащими защите.

Таким образом, суд не только вернул собственность, но и четко определил юридическую квалификацию ситуации: это была фиктивная сделка с целью завладения активами — то есть фактически это было рейдерство.

В своем решении Верховный Суд впервые столь четко сформулировал принципы защиты инвесторов в корпоративных конфликтах:

Номинальный директор не может действовать вопреки интересам компании.

Если в результате «реструктуризации» инвестор теряет контроль без компенсации — это не бизнес, а мошенничество и рейдерство.

Показатель злоупотребления — экономическая неэффективность для самой компании.

Эти позиции можно использовать в качестве аргументов в других рейдерских делах.

Решение Верховного суда имеет большое значение и для уголовного производства: теперь факт незаконности действий Глиняного очевиден и не вызывает никаких сомнений — его подтвердил высший суд. Это укрепляет позицию следствия и прокуратуры по обвинению в мошенничестве.

Леонид Глиняный инициирует банкротство ООО «Премиори»

Несмотря на юридическую победу Premiorri LTD, к моменту постановления Верховного Суда в феврале 2025 года ситуация на предприятии стала критической. ООО «Премиори» сознательно доводили до затруднительного положения. Так, в 2024 году компания, которая имела более 4 млрд гривен дохода, показала убыток в 71,65 млн гривен. Расходы раздували, прибыль выводили — в результате остались долги, в том числе 62,6 млн гривен перед ЧАО «Росава». И это притом что ООО «Премиори» является кредитором ЧАО «Росава» в комитете кредиторов на более чем 290 млн гривен.

7 марта 2025 года кредитор, аффилированный с Леонидом Глиняным («Инвест Трансфер»), инициирует банкротство ООО «Премиори». 12 марта 2025 года после подачи заявления контролируемым Глиняным кредитором судья Хозяйственного суда Киевской области С.Ю. Нарижный назначает рассмотрение заявления в рекордно короткие сроки, всего на 4-й рабочий день, а именно — на 18 марта 2025 года. В этот же день вышеупомянутый судья ожидаемо удовлетворяет заявление «Инвест Трансфер» и открывает производство по делу о банкротстве ООО «Премиори». Таким образом, Глиняный, проиграв дело за корпоративные права в Верховном Суде Украины, пытается взять под контроль ООО «Премиори» с помощью коррумпированных судов через контролируемое банкротство.

Глиняный рейдерским захватом уничтожил мощное предприятие

История ООО «Премиори» — показательный пример того, как рейдерская схема с «размыванием» долей, с фиктивным банкротством и подставными структурами уничтожает успешное предприятие с британскими инвестициями.

Хотя Верховный Суд поставил точку и признал рейдерство, понадобится много усилий и средств, чтобы спасти оборудование, технологические процессы и само производство шин в Украине.

Законный инвестор лишь формально восстановил свои права, но реального контроля еще не получил в связи с вмешательством в хозяйственные отношения отдельных коррумпированных следователей, прокуроров и судей, которые своими действиями способствуют рейдерству Леонида Глиняного.

Это пиррова победа — формально выигранное дело, но проигранное экономическое сражение.

А для правоохранителей и судей, для которых защита законности и справедливости — дело чести, вопрос еще окончательно не решен. Впереди — приговор в уголовном производстве. Если честные прокуроры докажут в честном суде виновность Глиняного и его подельников, это станет не только справедливым завершением, но и важным сигналом для других участников теневых схем.

А для украинской правовой системы кейс ООО «Премиори» — урок о том, как своевременность законных решений может быть критически важной. Потому что как только теряется контроль — даже самые честные судебные вердикты могут прийти поздно. Такая задержка в правосудии создает впечатление правовой неопределенности и безнаказанности, что подрывает доверие к государственным институтам. В результате инвесторы начинают сомневаться в надежности правового поля, возрастают риски, связанные с бизнесом, и капитал устремляется в другие, более стабильные юрисдикции. Это не только снижает приток прямых иностранных инвестиций в Украину, но и побуждает локальных предпринимателей сворачивать деятельность или выводить бизнес за пределы страны. Ухудшение инвестиционного климата, в свою очередь, тормозит экономический рост, снижает уровень занятости и ограничивает финансовые возможности государства из-за недополучения налогов, включая возможность противостоять внешней агрессии.

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