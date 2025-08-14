«Это безвкусица и цинизм»: Валентин Гладких упрекает Петра Порошенко за пиджак Canali на встрече с военными

- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» могут арестовать активы Николая Лагуна через Лондонский суд, — СМИ
Лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко на четвертый год войны продолжает шокировать роскошным стилем жизни, появляясь перед военными в сверхдорогой одежде. Об этом в своем посте в Facebook написал политический эксперт Валентин Гладких.
«Главный политический модник страны с позывным Петр „Лакшери“ Порошенко на четвертый год войны никак не может отказать себе в роскоши. Демонстрирует он эту роскошь не кому-нибудь, а военным — ребятам, которые утром простояли на жаре, чтобы разодетый „седовласый“ на их фоне записал пиарный пост. Он вырядился на фотосессию с военными в пиджак Canali за почти 75 тыс. грн», — пишет Гладких.
Эксперт подчеркнул неуместность сверхдорогой одежды политика перед военными и волонтерами, особенно во время войны.
«Конечно, у Петра Алексеевича на все эти шмотки есть деньги. Он только за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны, и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно когда встречаешься с военными или волонтерами. Они меньше всего нуждаются в том, чтобы ряженые политики дефилировали перед ними в многотысячных нарядах. Это дико — кичиться богатством, когда страна — в войне. И в цивилизованных государствах большие деньги молчат. Это только аборигены наряжаются во всякие бусы, перья и бисер, чтобы привлечь внимание к своему статусу», — считает Валентин Гладких. Он упоминает и другие примеры «безвкусицы и бестактности» политика.
«Чего только стоит выходка с рождественской фотосессией Порошенко на фоне дронов в рубашке Loro Piano за $ 4300 (180 тыс. грн). Тогда партия FPV, на которую донатили украинцы, не ехала к военным, потому что неделями ждала на складе, пока Петр Алексеевич запишет ролик», — отмечает Гладких и упрекает Порошенко в двойных стандартах. В частности, политолог пишет, что пока политик демонстрирует роскошный образ жизни, его благотворительные фонды собирают пожертвования от украинцев — и, по словам Гладких, «прокручивают» эти средства под проценты. Все это, как считает политолог, для финансирования подарков сыну-уклонисту в Лондоне или отдыха депутатов за границей.116
