- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Утром в пятницу, 15 августа, в городе Сызрани Самарской области россии прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Так, по данным Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.
Кроме того, еще одному каналу, SHOT очевидцы рассказали, что проснулись от громких звуков взрывов в начале пяти утра.
«На данный момент последствий на земле не подмечено, официальной информации об атаке пока не было», — говорится в сообщении.
Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.
Однако в соцсетях уже начали появляться кадры, на которых видны несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.
Официальных подтверждений или опровержений пока не было.
Отметим, что в последнее время россияне регулярно жалуются на атаки неизвестных дронов, после чего в разных городах России возникают пожары на НПЗ, предприятиях или военных объектах. К примеру, вчера дроны массово атаковали Волгоградскую область РФ. В самом областном центре в результате «падения обломков» возник пожар на НПЗ.9
