Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар

Утром в пятницу, 15 августа, в городе Сызрани Самарской области россии прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так, по данным Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

Кроме того, еще одному каналу, SHOT очевидцы рассказали, что проснулись от громких звуков взрывов в начале пяти утра.

РЕКЛАМА

«На данный момент последствий на земле не подмечено, официальной информации об атаке пока не было», — говорится в сообщении.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

РЕКЛАМА

Однако в соцсетях уже начали появляться кадры, на которых видны несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

Официальных подтверждений или опровержений пока не было.

Отметим, что в последнее время россияне регулярно жалуются на атаки неизвестных дронов, после чего в разных городах России возникают пожары на НПЗ, предприятиях или военных объектах. К примеру, вчера дроны массово атаковали Волгоградскую область РФ. В самом областном центре в результате «падения обломков» возник пожар на НПЗ.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас в Facebook