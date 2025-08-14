Беспилотники снова подожгли НПЗ в Волгограде и «наведались» на работу к губернатору Белгородской области (видео)

Ночью 14 августа украинские дроны добрались до российского Волгограда и в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ранее неоднократно находившийся под ударами БПЛА.

Губернатор Волгоградской области назвал атаку дронов массированной и подтвердил факт пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после налета украинских беспилотников, передают СМИ.

«В результате падения обломков возникло разливание и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет» , — заявил губернатор.

Предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим в своей отрасли в Южном федеральном округе рф. Мощность переработки нефти составляет 14,8 млн. тонн в год.

Также об атаке дронов сообщал губернатор Белгородской области. По его словам, ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области, здание получило повреждение.

Гладков отметил, что инцидент произошел ранним утром, когда он шел на работу. Пострадавших, по словам главы региона, нет.

В целом, по данным российского минобороны, в минувшую ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, накануне в Брянской области россии украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию «Унеча», задействованную в обеспечении армии захватчиков. «Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно мощность прокачивания составляет 60 млн тонн сырья.



На днях беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане.

