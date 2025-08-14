- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Беспилотники снова подожгли НПЗ в Волгограде и «наведались» на работу к губернатору Белгородской области (видео)
Ночью 14 августа украинские дроны добрались до российского Волгограда и в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ранее неоднократно находившийся под ударами БПЛА.
Губернатор Волгоградской области назвал атаку дронов массированной и подтвердил факт пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после налета украинских беспилотников, передают СМИ.
«В результате падения обломков возникло разливание и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет» , — заявил губернатор.
Предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим в своей отрасли в Южном федеральном округе рф. Мощность переработки нефти составляет 14,8 млн. тонн в год.
Также об атаке дронов сообщал губернатор Белгородской области. По его словам, ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области, здание получило повреждение.
Гладков отметил, что инцидент произошел ранним утром, когда он шел на работу. Пострадавших, по словам главы региона, нет.
В целом, по данным российского минобороны, в минувшую ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, накануне в Брянской области россии украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию «Унеча», задействованную в обеспечении армии захватчиков. «Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно мощность прокачивания составляет 60 млн тонн сырья.
На днях беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «шахедов» в Татарстане.
