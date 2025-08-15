Украина атакует глубоко в тылу: ВСУ ударили по российскому порту, сбили Су-30СМ и ударили по Енакиево

В ночь на 15 августа в россии взрывы раздавались не только в Самарской области, где сейчас пылает НПЗ в Сызрани, но и в других регионах.

ВІДЕО ДНЯ

Так, по данным Генштаба ВСУ, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны произвели огневое поражение морского порта «Оля» в Астраханской области россии.

«Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана. По имеющейся информации, было поражено судно „Порт Оля 4“, загруженное комплектующими к БпЛА типа „Shahed“ и боеприпасами из Ирана», — отметили в Генштабе и добавили, что результаты удара сейчас уточняются.

Также была подтверждена информация, что у россиян — минус один самолет. Так, накануне в ВМС ВСУ сообщали, что был получен радиоперехват о потере связи с Су-30СМ, выполнявшим задачу юго-восточнее острова Змеиный.

РЕКЛАМА

«Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены», — сообщали 14 августа в Военно-морских силах ВСУ.

Впрочем, уже в утренней сводке Генштаба в инфографике появилось и официальное подтверждение этой информации.

Фото Генштаба ВСУ

РЕКЛАМА

Было громко и на временно оккупированной территории Донецкой области — об атаке БпЛА сообщали паблики Енакиево. Так, в сеть выложили кадры с пожаром в районе Фильтровальной, где пылала заправка.

Напомним, что накануне украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», на территории которого возник масштабный пожар.

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

212

Читайте нас в Facebook