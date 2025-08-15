От объятий Дианы до ледяной тишины — как Уильям и Гарри потеряли друг друга

В последнее время принц Гарри несколько раз совершал действия, о которых, вероятно, впоследствии сожалел: речь идет о ссоре с братом Уильямом и отцом, о скандале вокруг благотворительного фонда и т. д.

Но всех скандалов не случилось, если бы мать принцев, принцесса Диана, была жива, пишет биограф принцессы Эндрю Мортон в своей книге о ней.

«Они росли под прицелом камер, пережив громкий развод родителей и трагедию, поразившую весь мир. Принцесса Диана ушла из жизни, когда ее сыновьям было всего 15 и 12 лет. Но даже после почти трех десятилетий с момента той августовской ночи в Париже история, кажется, продолжает влиять на их судьбы «, — пишет автор.

Эндрю Мортон уверен, что будь принцесса жива, нынешний конфликт между принцем Уильямом и принцем Гарри развивался бы иначе.

«Несомненно, Диана попыталась бы выступить в роли миротворца между ними. Если бы она была рядом, они бы все решили иначе», — считает Мортон.

Он вспоминает, что для принцессы было важно одно: ее сыновья должны всегда поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

После смерти матери братья пошли по разным путям. Уильям, нынешний принц Уэльский, остался в королевской семье, взяв на себя все больше официальных обязанностей. Гарри, герцог Сассекский, оставил двор вместе с женой и начал новую жизнь за океаном.

Внешне это выглядело как осознанный выбор каждого, но за кулисами — нарастающее отчуждение, которое, по словам инсайдеров, достигло точки, когда даже личные звонки и сообщения Гарри остаются без ответа.

И Уильям, и Гарри не раз подчеркивали, что чтят память матери. Но общая боль не стала мостом между ними. Их молодость прошла в условиях неизменного внимания прессы, где любая ошибка либо личная драма становились достоянием публики.

Этот опыт, возможно, сделал их более сильными как личности, но ослабил как братьев. Поэтому их жизнь сложилась именно так.

