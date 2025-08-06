Боятся нового предательства: королевская семья неохотно рассматривает примирение с Меган Маркл и Гарри

Говорят, что британская королевская семья колеблется примириться с Меган Маркл, несмотря на свою открытость к переговорам с принцем Гарри. После встречи помощников Гарри с командой короля Чарльза, инсайдеры сообщили, что проблемы доверия остаются главным препятствием в королевской вражде, и, как сообщается, Меган находится в центре проблемы.

«Они просто не доверяют ей», — сообщил источник и добавил, что члены королевской семьи опасаются, что их разговоры с Меган могут быть использованы как материал для ее проектов, таких как кулинарное шоу, подкаст или интервью, пишет NDTV.

Согласно сообщению, принц Гарри может приезжать в Великобританию один, без своей жены и детей, Арчи и Лилибет.

Примечательно, что Сассексы находятся в публичной вражде с Виндзорами с момента отхода от королевских обязанностей в 2020 году и переезда в США.

Однако недавно принц Гарри выразил искреннее желание примириться, предложив поделиться своим расписанием с королевской семьей для полной прозрачности.

«Я бы хотел примириться со своей семьей. Нет смысла продолжать вражду. Жизнь драгоценна», — сказал он BBC в мае.

Между тем другой инсайдер утверждает, что шансы принца Гарри вернуть доверие королевской семьи невелики после выхода его мемуаров. Инсайдер утверждает, что семья сейчас колеблется доверять ему, опасаясь, что он раскроет больше личных историй во второй книге.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл тоже угрожает раскрыть компромат о королевской семье.

