Принц Гарри оказался в ловушке: что случилось

Несколько месяцев назад принц Гарри оказался в центре скандала, связанного с благотворительностью: он оставил «в шоке и с разбитым сердцем» благотворительный фонд Sentebale, который был основан им и принцем Сейсо из Лесото в 2006 году для помощи жителям Лесото и Ботсваны, страдающим от бедности, СПИДа и ВИЧ.

Наихудшим стало то, что фонд был основан в память о принцессе Диане, матери Уильяма и Гарри. Видимо, поэтому герцог Сассекский признался близким, что чувствует себя потерянным и лишенным смысла жизни, пишут СМИ.



По словам инсайдеров, для Гарри фонд был не просто проектом, а символом продолжения наследия Дианы, который придавал принцу чувство выполнения своей миссии. Тем не менее, конфликт с новым руководством во главе с доктором Софи Чандаукой привел к тому, что принц покинул организацию, а его репутация оказалась под ударом.

Конфликт в благотворительном фонде Sentebale, основанном принцем Гарри и принцем Сейсо из Лесото, достиг пика в марте 2025 года. Оба основателя и несколько попечителей подали в отставку из-за ожесточенного спора с председателем правления доктором Софи Чандаукой. Женщина обвинила Гарри и его команду в «токсичном поведении», включая буллинг, расизм и мизогинию, а также заявила, что их действия подрывают репутацию фонда и ставят под угрозу его финансирование.

В ответ представители Гарри назвали эти заявления ложными, а сам принц охарактеризовал ситуацию как «враждебное поглощение» его жизненного проекта. Расследование Благотворительной комиссии Великобритании не выявило системных нарушений, но раскритиковало обе стороны за публичное выяснение отношений, которое нанесло вред репутации Sentebale и поставило под угрозу помощь тысячам детей в Африке.

Несмотря на отсутствие санкций, Гарри окончательно покинул фонд, заявив, что сосредоточится на новых способах поддержки детей Лесото и Ботсваны, тогда как Чандаука сохранила должность, назвав итоги расследования победой здравого смысла.

Для Гарри, который всегда стремился помогать людям, это стало тяжелым ударом. Он не только потерял контроль над организацией, но и столкнулся с тем, что его благотворительные инициативы теперь ассоциируются с токсичными разбирательствами.

Ситуация усугубляется еще и потому, что герцог Сассекский уже несколько лет находится в изоляции от королевской семьи. После переезда в США в 2020 году, он и Меган Маркл попытались построить новую жизнь, но их проекты, от контракта с Netflix до подкастов, проваливались один за другим.

По словам эксперта по истории британской монархии Марлена Кениг, принц так и не смог приспособиться к независимой жизни и ему сложно обеспечить семью без помощи Меган. При этом попытки вернуться в Великобританию или помириться с отцом, королем Чарльзом III, остаются безуспешными: монарх игнорирует его звонки, а недавние секретные переговоры через представителей так и не привели к переменам, по крайней мере, пока.

«Гарри оказался в ловушке. С одной стороны, он хочет быть ближе к отцу, особенно после того, как диагностировали онкологию. С другой стороны, он не готов отказаться от Меган, которую королевская семья так и не приняла. А без Sentebale у него нет ничего, что давало бы ему цель», — поделился инсайдер.

Психологи отмечают, что Гарри переживает экзистенциальный кризис: потеряв связь с корнями, работой и семьей, он не видит, куда ему нужно двигаться дальше. Его недавние заявления о том, что жизнь бесценна, а ссоры с родными бессмысленны, звучат как попытка оправдать свои поступки и найти новое содержание. Однако пока единственное, что остается герцогу, — роль «изгоя», которую он, кажется, уже не в состоянии изменить.

Некоторые предполагают, что Гарри может попытаться создать новый благотворительный проект. Но без поддержки королевской семьи и с подорванной репутацией сделать это будет очень сложно. Может быть, единственным выходом для него станет полный разрыв с прошлым.

Ранее инсайдеры утверждали, что проблемы доверия остаются главным препятствием в королевской вражде, а в центре проблемы находится супруга принца Гарри Меган.

Фото со страницы герцога и герцогини Сассекских в соцсети

