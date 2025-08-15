- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Бегство на самокатах: возле Ужгорода задержали «гонщиков» в ЕС
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, задержали нарушителей, пытавшихся пересечь границу на самокатах. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До госрубежа оставалось 300 метров. Они признались: планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в страны ЕС для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь. После установления всех обстоятельств дела их привлекут к админответственности», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов. Правоохранители задержали авто с уклонистами в Раховском районе Закарпатской области. Водителем оказался 31-летний львовянин, который переоборудовал автомобиль Renault Trafic под карету скорой медицинской помощи и пытался перевезти в пограничную зону двух военнообязанных мужчин. Один из них был переодет в форму фельдшера, а другой притворялся больным. Сам же злоумышленник исполнял водительскую роль.158
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа