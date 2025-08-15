Бегство на самокатах: возле Ужгорода задержали «гонщиков» в ЕС

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, задержали нарушителей, пытавшихся пересечь границу на самокатах. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

ВІДЕО ДНЯ

«Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До госрубежа оставалось 300 метров. Они признались: планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в страны ЕС для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь. После установления всех обстоятельств дела их привлекут к админответственности», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов. Правоохранители задержали авто с уклонистами в Раховском районе Закарпатской области. Водителем оказался 31-летний львовянин, который переоборудовал автомобиль Renault Trafic под карету скорой медицинской помощи и пытался перевезти в пограничную зону двух военнообязанных мужчин. Один из них был переодет в форму фельдшера, а другой притворялся больным. Сам же злоумышленник исполнял водительскую роль.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас в Facebook