ВВК для военнообязанных с отсрочкой или бронированием: в Минобороны расставили точки над «і»
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
«Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 № 560», — говорится в сообщении.
Исключения являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:
• принимаются на военную службу по контракту;
• были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторное медицинское освидетельствование (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);
• самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине запустили автоматическую систему постановки на военный учет в «Оберег». Теперь данные военнообязанных будут вноситься без необходимости посещать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Система синхронизируется с государственными реестрами, что значительно упрощает процесс, позволяя избежать очередей, справок и личных визитов.118
