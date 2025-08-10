ВВК для военнообязанных с отсрочкой или бронированием: в Минобороны расставили точки над «і»

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 № 560», — говорится в сообщении.

Исключения являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

• принимаются на военную службу по контракту;

• были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторное медицинское освидетельствование (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

• самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине запустили автоматическую систему постановки на военный учет в «Оберег». Теперь данные военнообязанных будут вноситься без необходимости посещать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Система синхронизируется с государственными реестрами, что значительно упрощает процесс, позволяя избежать очередей, справок и личных визитов.

