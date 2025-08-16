Украинский футболист умер в 22 года прямо на футбольном поле (фото)

Футбольный матч любительских команд в Арцизе Одесской области завершился трагедией. Прямо на футбольном поле умер 22-летний футболист и тренер Станислав Деде. Об этом сообщил в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский. Ранее не стало известного украинского футболиста, служившего в ВСУ.

«Тяжелая, невыразимая утрата для всей спортивной семьи Арцизской громады, — написал председатель горсовета. — Сегодня наше сердце разрывается от боли. Мы потеряли не просто талантливого спортсмена — ушел из жизни светлый, искренний, преданный своему делу молодой человек. Перестало биться сердце молодого, заядлого футболиста, бывшего тренера ФК «Буджак» и младшей группы по футболу ДЮСШ — Станислава Деде.

Трагедия произошла во время игры на поле. Ему было всего 22 года. В самом расцвете сил и мечтаний он внезапно покинул нас. Станислав жил футболом, делился своей энергией с другими, был искренним и надежным другом и игроком. Он умел зажигать сердца, и эта искра останется в памяти всех, кто его знал. Не хватает слов, чтобы описать боль и несправедливость этой потери.

От имени всей общины выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Станислава. Мы всегда будем помнить его улыбку, доброту и безграничную любовь к игре, которой он посвятил свою жизнь. Светлая память".

По информации СМИ, причиной смерти футболиста и тренера стал оторвавшийся тромб.

Фото Facebook



