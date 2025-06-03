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Известный украинский футболист, служивший в ВСУ, умер в 38 лет (фото)
В ночь на 3 июня в Ивано-Франковске в возрасте 38 лет умер известный украинский футболист Иван Ципердюк, выступавший за ряд клубов первой и второй лиги, а после полномасштабного вторжения рф служивший в рядах Вооруженных Сил Украины, сообщает Sport.ua. Ранее не стало известного украинского футболиста, игравшего у Лобановского.
По информации источника, бывший футболист Ципердюк, служивший последнее время в родном городе, попал в больницу и впал в кому. Спасти жизнь Ивану, у которого остались жена и две дочери, врачи не смогли.
«Мой верный и лучший друг Иван, почему так, знает только Бог? - написал в соцсети бывший голкипер, воин и близкий друг Ципердюка Николай Плетеницкий. — Мы с тобой прошли всю студенческую жизнь нога в ногу и жили душа в душу. Создали семьи и дружили ими. Сколько можно вспомнить приятных побед и горьких поражений. Маленький мой Заб Джуда, ты уже никогда не скажешь мне „здоров, лапайка“ или „воротарисько“. Не встретишь, если бы я приехал к тебе в родительский дом или твою семью. Искренне не поддержишь и не пожалеешь, когда мне будет тяжело. А ты это делал искренне, со светлой душой и каждый раз шел на помощь. Ципа, а как мы должны петь после проклятой войны „Три браття з Прикарпаття“… Мне тебя будет очень не хватать в этой земной жизни, потому что таких как ты больше нет… Вечная тебе память и Царства небесного, Иван „Ципа“, ты навсегда в строю».
Уроженец Ивано-Франковска Иван Ципердюк начал заниматься футболом в местной ДЮСШ-3. На профессиональном уровне полузащитник выступал во второй лиге за «Черногору», а в первой — за «Спартак» («Прикарпатье») из родного города и «Энергетик» (Бурштын).
В 2008—2010 годах Иван играл за «Карпаты» (Яремче), в составе которого в 2009-м стал обладателем Кубка Украины среди любительских команд и в том же году приложился к эпической победе яремчанского коллектива в 1/16 финала Кубка Украины над «Волынью» из элитного дивизиона (5:4). Перед завершением карьеры Ципердюк выступал в составе ряда любительских команд Ивано-Франковской области, а также участвовал в первенстве Калуша по футзалу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный украинский футболист, игравший в Германии вместе с Ворониным.
Фото из соцсетей
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