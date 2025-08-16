«Трамп сам создал все условия для того, чтобы получить русский плевок в лицо»: Александр Невзоров о встрече на Аляске

Известный российский публицист Александр Невзоров поделился мыслями об итогах переговоров на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем владимиром путиным.

«Трамп, конечно, унижен. Он рискнул, многое поставив на карту -и проиграл.

Все оказалось зря.

Путин, конечно, остался без обеда, но Трамп — без триумфа.

Более того, дурацкая встреча вырвала у него огромный кусок репутации.

Не помог и опыт харрасмента. Дональд домогался, Владимир -отказал.

Трамп сам создал все условия для того, чтобы получить русский плевок в лицо. А курлыканье американца и его расшаркивание перед московским каннибалом -только усугубили силу плевка.

Пройдет шок — и полученная Трампом в Анкоридже глубокая рана начнет болеть и гнить, провоцируя владыку США на множество весьма интересных поступков.

Скоро мы увидим корчи, судороги и ярость Штатов.

Мир стал очевидцем огромной политической ошибки с «далеко идущими последствиями». Подтвердилась старая истина: прежде, чем беседовать с людоедом, ему следует выбить зубы и переломать ноги.

Трамп улетел в состоянии полнейшего недоумения. Он так и не понял, почему русский упырь поменял счастье американских экономических ласк, политические нежности и возможность вернуться в мир на сомнительную радость бомбить, кровавить и насиловать несчастную мирную страну.

Русская пресса ликует: «война продолжается, путин не поддался на все обольщения Трампа и не сломался.»

Все верно. Дерьмо не ломается. Его можно только размазать", — написал он.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

