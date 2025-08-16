- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
- 16.08 21:03 Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
- 16.08 20:35 Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины
- 16.08 20:08 Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
- 16.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16.08 19:41 Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
- 16.08 19:16 Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
- 16.08 19:01 Овнам — авантюризм, Близнецам — интересные предложения, Стрельцам — новые возможности: астропрогноз на 17 август
- 16.08 18:32 Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
- 16.08 18:11 Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела
- 16.08 17:51 «Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске
- 16.08 17:21 За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием
«Трамп сам создал все условия для того, чтобы получить русский плевок в лицо»: Александр Невзоров о встрече на Аляске
Известный российский публицист Александр Невзоров поделился мыслями об итогах переговоров на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем владимиром путиным.
«Трамп, конечно, унижен. Он рискнул, многое поставив на карту -и проиграл.
Все оказалось зря.
Путин, конечно, остался без обеда, но Трамп — без триумфа.
Более того, дурацкая встреча вырвала у него огромный кусок репутации.
Не помог и опыт харрасмента. Дональд домогался, Владимир -отказал.
Трамп сам создал все условия для того, чтобы получить русский плевок в лицо. А курлыканье американца и его расшаркивание перед московским каннибалом -только усугубили силу плевка.
Пройдет шок — и полученная Трампом в Анкоридже глубокая рана начнет болеть и гнить, провоцируя владыку США на множество весьма интересных поступков.
Скоро мы увидим корчи, судороги и ярость Штатов.
Мир стал очевидцем огромной политической ошибки с «далеко идущими последствиями». Подтвердилась старая истина: прежде, чем беседовать с людоедом, ему следует выбить зубы и переломать ноги.
Трамп улетел в состоянии полнейшего недоумения. Он так и не понял, почему русский упырь поменял счастье американских экономических ласк, политические нежности и возможность вернуться в мир на сомнительную радость бомбить, кровавить и насиловать несчастную мирную страну.
Русская пресса ликует: «война продолжается, путин не поддался на все обольщения Трампа и не сломался.»
Все верно. Дерьмо не ломается. Его можно только размазать", — написал он.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.575
Читайте нас в Facebook
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа