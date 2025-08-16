Все зависит от Зеленского, он должен согласиться, — Трамп после встречи с путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером владимиром путиным на Аляске заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине, информирует Fox News.

ВІДЕО ДНЯ

Также он заявил, что в скором времени может состояться встреча Зеленского с путиным.

«Теперь действительно зависит от президента Зеленского, чтобы это сделать», — заявил президент США.

В то же время Трамп отказался назвать разногласия, мешающие достижению соглашения.

РЕКЛАМА

Он также сказал, что согласился на переговорах с российским лидером, что война в Украине завершится обменом территориями и определенными гарантиями безопасности со стороны США.

Президент США назвал путина «сильным парнем» и «крутым, как черт», но сказал, что встреча была положительной.

«Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И смотрите, Украина должна с этим согласиться», — заявил президент США и дал совет Зеленскому: «Нужно заключить соглашение».

РЕКЛАМА

Также Трамп дал понять, что он воздержится от введения дополнительных санкций или других «строгих последствий» для россии после того, как пришел к выводу, что его встреча с путиным прошла «очень хорошо».

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на предстоящей потенциальной встрече по обсуждению путей достижения мира.

«Они оба хотят, чтобы я был там. Они оба хотят, чтобы я был там, и я буду там», — заверил он.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп во время встречи с путиным на Аляске надеется достичь «определенного прекращения боевых действий» между россией и Украиной, чтобы создать пространство для переговоров о полном окончании войны.

370

Читайте нас в Facebook