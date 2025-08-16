Дожди из Европы «подмочат» Украину, но пока еще будет жарко: прогноз погоды на выходные, 16−17 августа

Погодные условия в последующие двое суток будет определять область высокого атмосферного давления, которая раскинулась на значительную часть Восточной Европы. Благодаря ее влиянию будет преобладать малооблачная погода, без существенных осадков и со слабым ветром. Лишь в воскресенье малоактивные атмосферные фронты из юго-западной Европы начнут влиять на Правобережную часть Украины, поэтому местами пройдут грозовые ливни. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Суббота, 16 августа:

В западных областях ожидается облачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18 °C днем воздух прогреется до +27…+32 °С, на Закарпатье днем +31…+36 °C.

В северных областях страны будет преобладать облачная погода без осадков в течение суток благодаря влиянию центральной части антициклона. Ветер ожидается переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10…+15 °C, днем будет +26…+31 °C.

РЕКЛАМА

В центральных областях прогнозируется устойчивая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ветер ожидается переменного направления, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 °C, в дневные часы воздух прогреется до +27…+32 °С.

В южной части Украины ожидается сильная и солнечная погода, без осадков. Ветер будет преобладать северо-восточного направления, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +15…+20 °C, днем воздух прогреется до +28…+33 °С.

В восточных регионах Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет преобладать северного направления, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17°С, днем +26…+31°С.

РЕКЛАМА

Воскресенье, 17 августа:

В западных регионах нашей страны ночью существенных осадков не ожидается, днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, временами возможны ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +13…+18 °С, в дневное +23…+28 °С, на Закарпатье и Буковине +28…+33 °С.

В северной части страны ночью осадки не ожидаются, днем и вечером местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер будет преобладать на юго-западном направлении, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +27…+33 °С.

В центральной части Украины сохранится погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +15…+20 °С, днем +30…+35 °С.

РЕКЛАМА

В южной части Украины и Крыму будет преобладать малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +16…+21 °С, днем +29…+34 °С.

В восточных регионах прогнозируется сухая и жаркая погода. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19 °С, днем +29…+34 °С.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь магнитных бурь на август 2025 года.

Фото: Pixabay

128

Читайте нас в Facebook