Десять дней летнего комфорта: какой погоды ждать украинцам в середине августа

После того, как антициклон Ines принес комфортную погоду в Украину, начинается новый синоптический период, который продлится до 20-х чисел августа.

Значительная территория будет с малооблачной и сухой погодой с комфортными температурными показателями и повышенным атмосферным давлением. В некоторых районах юга и востока Украины в связи с дефицитом осадков будет развиваться почвенная засуха, а также существенно увеличится уровень пожарной опасности в природных экосистемах, отмечает метеоролог Игорь Кибальчич.

В понедельник, 11 августа, ночью в северных областях, днём на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. На остальной части Украины без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 5 — 10 м/с, днём северо-западный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +22…+27 °С, в южных и центральных регионах +27…+32 °С.

Во вторник, 12 августа, по всей территории Украины установится спокойная и сухая погода, без осадков. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днём +23…+28 °С, в южной части и на Закарпатье до +31 °С.

В среду, 13 августа, сохранится малооблачная и сухая погода по всей Украине, благодаря влиянию малоподвижного антициклона. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +10…+16 °С, днём +24…+29 °С, в южной части и на Закарпатье +28…+33 °С.

В четверг, 14 августа, по всей территории нашей страны будет преобладать солнечная и тёплая погода, без осадков. Ветер северного направления, 5 — 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +10…+16 °С, днём +24…+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30…+35 °С.

В пятницу, 15 августа, по всей территории нашей страны сохранится антициклональный характер погоды. Поэтому осадков не предвидится, а небо будет малооблачным. Ветер северный / северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +11…+17 °С, днём +24…+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30…+35 °С.

В субботу, 16 августа, Украина продолжит находиться в условиях антициклона, поэтому осадков не предвидится, только в дневное время на крайнем востоке возможны небольшие грозовые дожди. Ветер ожидается преимущественно северо-восточным, 5 — 10 м/с, в Приазовье и Крыму не исключены отдельные порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется +11…+17 °С, днём +24…+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30…+35 °С.

В воскресенье, 17 августа, погодные условия существенно не изменятся: ожидается малооблачная и сухая погода по всей Украине. Ветер восточного / северо-восточного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется +10…+16 °С, днём +25…+30 °С, в южной части и на Закарпатье +29…+34 °С.

Метеозависимым людям также необходимо учитывать «опасные даты», связанные с магнитными бурями.

