Бойфренд Ястремской нокаутировал соперника в первом раунде и завоевал титул ММА в США (фото, видео)

14:01 16 августа 2025
Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев

Возлюбленный одной из сильнейших теннисисток Украины Даяны Ястремской — 23-летний боец ММА Давид Аллахвердиев (7 побед, ни одного поражения) завоевал вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе на турнире по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214 на арене Sanford Pentagon в Южной Дакоте (США).

Украинец, последний раз дравшийся в мае 2024 года, спустя 1 минуту и 3 секунды после начала первого раунда нокаутировал 26-летнего представителя Канады Джона Мура (6 побед, 1 поражение) и продлил свою победную серию до семи поединков.

После триумфа своего парня-одессита Даяна, присуствовавшая на бое, поднялась в октагон и поздравила Давида с успехом.

Кстати, Давид Аллахвердиев воспользовался возможностью и обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать ему бой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец ММА Амосов «задушил» соперника-американца в первом раунде.

Фото Instagram

