- 17:53 Не переплачивайте на заправках: назван ТОП-7 самых экономичных авто в Украине
- 17:23 Рост цен на нефть может удержать россию на плаву, — аналитики ISW
- 17:15 Это очень неожиданно: популярный телеведущий в третий раз стал отцом
- 17:12 Клуб-неудачник УПЛ сменил Максимова на тренера-иностранца
- 16:53 Как роуминговый безвиз отразится на тарифах мобильных операторов: что обещают Vodafone, lifecell и Kyivstar
- 16:39 Ястремская впервые рассказала о своем бойфренде-бойце ММА
- 16:24 Одну из европейских стран освободили от расходов 5% ВВП на оборону
- 15:52 «Нелепая штуковина из мультфильма Диснея»: стало известно, что изменит Уильям в первый день на троне
- 15:23 Мясо в Украине становится все дороже: есть ли шанс дождаться падения цен
- 15:16 Бывший владелец «Дельта Банка» Николай Лагун оформил себе гражданство страны-агрессора в 2014 году, — СМИ
- 14:53 Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть
- 14:22 Спасают российские энергоносители: Венгрия и Словакия блокируют новые санкции ЕС против россии
Ястремская впервые рассказала о своем бойфренде-бойце ММА (фото)
Одна из сильнейших теннисисток Украины 25-летняя Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), которую пытались выдворить из США, впервые рассказала о своем парне-спортсмене, которого можно было заметить в ее публикациях в соцсетях
«Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году, — цитирует Даяну Ястремскую «Чемпіон». — Он — боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь.
Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне — 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира — American Top Team в Майами.
Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника — настоящий вызов. Более слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на большие сделки. Конечно, в идеале — с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.
Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции — чтобы мы все могли его поддержать".
Напомним, что в прошлые выходные Даяна дошла до финала турнира WTA 250 в английском Ноттингеме, но. К сожалению, уступила американке Маккартни Кесслер (4:6, 5:7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал Australian Open.
Фото Instagram96
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам