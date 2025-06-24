Ястремская впервые рассказала о своем бойфренде-бойце ММА (фото)

Одна из сильнейших теннисисток Украины 25-летняя Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), которую пытались выдворить из США, впервые рассказала о своем парне-спортсмене, которого можно было заметить в ее публикациях в соцсетях

ВІДЕО ДНЯ

«Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году, — цитирует Даяну Ястремскую «Чемпіон». — Он — боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь.

Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне — 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира — American Top Team в Майами.

Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника — настоящий вызов. Более слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на большие сделки. Конечно, в идеале — с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.

РЕКЛАМА

Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции — чтобы мы все могли его поддержать".

Напомним, что в прошлые выходные Даяна дошла до финала турнира WTA 250 в английском Ноттингеме, но. К сожалению, уступила американке Маккартни Кесслер (4:6, 5:7).

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал Australian Open.

Фото Instagram

96

Читайте нас в Facebook