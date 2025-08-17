Ночью дроны снова атаковали территорию россии — на этот раз железнодорожную станцию «Лиски» в Воронежской области. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги россии, сообщает Exilenova+.

По информации губернатора Гусева, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер колеи железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

Также в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.

Он отметил, что в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.

Кроме того, в столице россии вспыхнули склады и кафе, площадь пожара достигает 600 кв. м. Причина пока не сообщается.

По данным российского минобороны, за ночь над рф сбито 46 украинских БПЛА, в том числе 16 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Нижегородской области, 9 — над территорией Воронежской области.

Напомним, на днях произошел взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области рф. 10 человек погибли, десятки пострадали.

