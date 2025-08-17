- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 17.08 19:49 Жизнь в оккупации: в Донецке дерутся за воду и доносят на соседей
- 17.08 19:26 Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми
- 17.08 19:01 Водолеям — «Маг» и начало новых проектов, Скорпионам — «Башня» и освобождение от старого: Таро-прогноз с 18−24 августа
- 17.08 18:44 Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту
- 17.08 18:24 «Восхищаюсь ею. Хребет и достоинство»: Мария Бурмака назвала женщину, которая вызывает у нее чувство гордости
- 17.08 18:11 Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все
Дроны массово атаковали Воронежскую область: пылает рынок, остановлено движение поездов
Ночью дроны снова атаковали территорию россии — на этот раз железнодорожную станцию «Лиски» в Воронежской области. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги россии, сообщает Exilenova+.
По информации губернатора Гусева, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер колеи железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.
Также в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.
Он отметил, что в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.
Кроме того, в столице россии вспыхнули склады и кафе, площадь пожара достигает 600 кв. м. Причина пока не сообщается.
По данным российского минобороны, за ночь над рф сбито 46 украинских БПЛА, в том числе 16 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Нижегородской области, 9 — над территорией Воронежской области.
Напомним, на днях произошел взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области рф. 10 человек погибли, десятки пострадали.121
Читайте нас в Facebook