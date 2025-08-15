Взрыв на пороховом заводе в россии: пятеро погибших, десятки пострадавших

В россии, которая ведет полномасштабную войну против Украины, взорвался пороховой цех завода «Эластик» в Рязанской области. Число погибших возросло до пяти. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

ВІДЕО ДНЯ

«Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК россии по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области», — говорится в сообщении следственного управления следственного комитета по региону.

Десять из двадцати пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами остаются еще не менее 20 человек, доступ к ним затруднен, с завода эвакуировали более 100 человек.

Здание цеха полностью разрушено. Предварительно, взрыв и последующий пожар не связаны с атакой беспилотников и произошли из-за нарушения техники безопасности.

РЕКЛАМА

Предприятие находится в Шиловском районе Рязанской области. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки «Разряд», погибли 17 человек.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 15 августа россию атаковали беспилотники. Взрывы раздались во многих областях.

146

Читайте нас в Facebook