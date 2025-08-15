- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Взрыв на пороховом заводе в россии: пятеро погибших, десятки пострадавших
В россии, которая ведет полномасштабную войну против Украины, взорвался пороховой цех завода «Эластик» в Рязанской области. Число погибших возросло до пяти. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.
«Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК россии по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области», — говорится в сообщении следственного управления следственного комитета по региону.
Десять из двадцати пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами остаются еще не менее 20 человек, доступ к ним затруднен, с завода эвакуировали более 100 человек.
Здание цеха полностью разрушено. Предварительно, взрыв и последующий пожар не связаны с атакой беспилотников и произошли из-за нарушения техники безопасности.
Предприятие находится в Шиловском районе Рязанской области. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки «Разряд», погибли 17 человек.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 15 августа россию атаковали беспилотники. Взрывы раздались во многих областях.146
