Российский террор не останавливается: Никопольщина под «Градами», Харьковщина под дронами — есть погибшие и раненые

Несмотря на заявления кремля о желании закончить войну, российские военные не прекращают атаки на Украину. По информации командования Воздушных сил, в ночь на 17 августа противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 враждебных БпЛАна на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины.

Так, в Днепропетровской области два района области были под вражескими атаками. На Никопольщину агрессор направил беспилотники, открывал огонь из реактивной системы залпового огня «Град». Бил по районному центру, Марганецкой, Покровской и Мировской общинам. Возник пожар. Повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена огнем, уничтожены два частных дома, еще три — повреждены, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В результате ударов БпЛА по Межевской и Покровской общинах возникло несколько возгораний. Горели два частных дома, гараж, сухая трава. Разбита также инфраструктура. К счастью, люди не пострадали.

За сутки оккупанты нанесли 505 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о разрушении частных домов, квартир, автомобилей и учебных заведений. Мирные жители не пострадали, отметил руководитель области Иван Федоров.



Четыре человека пострадали в результате вражеской атаки по Ольшанах на Харьковщине, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, 16 августа около 21:00 российский ударный беспилотник попал во двор частного дома. 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и их 76-летняя родственница получили острую стрессовую реакцию. Поврежден дом и гараж.

В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 частных дома. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль, сообщили в Херсонской ОВА.

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 16 августа россияне убили 5 жителей Донбасса: по 2 в Райском и Святогоровке, 1 в Константиновке.

Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.



Руководитель городской военной администрации Константиновки Донецкой области сообщил, что по городу враг применил ударные FPV-дроны против гражданской инфраструктуры. В результате одной из атак погиб человек.

«Призываем жителей общины учитывать реальную опасность и своевременно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Эвакуация поможет сохранить вашу жизнь и здоровье» , — призвал он.

Напомним, минувшей ночью противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М и 85 БпЛА. Бил по прифронтовым районам Сумщины, Донбасса, Черниговщины, Днепропетровщины.

