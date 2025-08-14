Ночью враг атаковал дронами Черниговскую и Донецкую области и ударил ракетой по Сумщине

- 10:44 Завтрак от Павы: после этого вы откажетесь от бутербродов по утрам
Российские террористы продолжают бить по мирным украинским городам и селам. По информации командования Воздушных сил, в ночь на 14 августа противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 45 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донбасса и Черниговщины, ракетами — Сумщина.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях.
На Сумщине в результате ракетного удара россии пострадали — 7-летняя девочка и 27-летний мужчина, сообщил руководитель области Олег Григоров.
По его словам, атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской общины.
«Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. Мужчина получил легкие ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечится амбулаторно», — добавил Григоров.
В результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.
По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 13 августа россияне убили 3 жителей Донбасса: в Константиновке, Покровске и Родинском. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.
С самого утра русские военные обстреляли из артиллерии Молодежное Херсонской области. В результате «прилета» в дом пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывной травмой, острой реакцией на стресс, осколочными ранениями руки и ног.
Состояние потерпевшего оценивается как средней тяжести, сообщили в Херсонской ОВА.
Напомним, недавно россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.
