Пока на Аляске договаривались, на Украину летели ракеты и дроны: каким областям «досталось»

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 16 августа (с 19.30 15 августа) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины. Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 враждебный БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 24 БПЛА на 12 локациях», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал беспилотниками Покровскую громаду Синельниковского района области.

«Возникли пожары на территории сельскохозяйственных предприятий. Никополь агрессор обстрелял из артиллерии и попал в FPV-дроном. Всюду обошлось без погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 15 августа россияне нанесли удар по центральному рынку города Сумы.

