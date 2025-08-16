- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
- 16.08 21:03 Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
- 16.08 20:35 Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины
- 16.08 20:08 Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
- 16.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16.08 19:41 Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
- 16.08 19:16 Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
- 16.08 19:01 Овнам — авантюризм, Близнецам — интересные предложения, Стрельцам — новые возможности: астропрогноз на 17 август
- 16.08 18:32 Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
- 16.08 18:11 Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела
- 16.08 17:51 «Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске
- 16.08 17:21 За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием
Пока на Аляске договаривались, на Украину летели ракеты и дроны: каким областям «досталось»
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 16 августа (с 19.30 15 августа) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины. Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 враждебный БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 24 БПЛА на 12 локациях», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал беспилотниками Покровскую громаду Синельниковского района области.
«Возникли пожары на территории сельскохозяйственных предприятий. Никополь агрессор обстрелял из артиллерии и попал в FPV-дроном. Всюду обошлось без погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 15 августа россияне нанесли удар по центральному рынку города Сумы.163
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа