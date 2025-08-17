- 17:06 Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения
Выход на пенсию после реформы: сколько стажа потребуется человеку для заслуженного отдыха
По словам министра соцполитики Дениса Улютина, в Украине будет продолжена пенсионная реформа, которая должна изменить саму логику выхода на пенсию.
И сейчас критерием становится не только возраст, но и количество лет официального страхового стажа, пишут «Экономические новости».
Для того чтобы получить пенсию в 60 лет, гражданин должен иметь не менее 32 лет стажа. Это на год больше, чем в 2024, и тенденция сохранится: ежегодно требование будет расти еще на один год — до 35 лет в 2028-м.
Если человек имеет от 22 до 31 года стажа, он сможет выйти на пенсию только в 63 года. А те, кто накопили только 15−21 год стажа, получат право на пенсию в 65. В случае, если стажа меньше 15 лет, пенсия не назначается — государство может предоставить только социальную помощь после достижения пенсионного возраста.
Эти изменения являются частью реформы солидарной системы, направленной на сбалансирование пенсионного фонда и стимулирование официального трудоустройства. В то же время, они создают вызовы для тех, кто работал неформально, имел перерывы в трудовой деятельности или работал за границей без надлежащего оформления.
Для граждан, которым не хватает стажа, Пенсионный фонд предлагает механизм добровольного участия. Человек может самостоятельно платить взносы, чтобы докупить стаж. В 2025 году один месяц такого стажа стоит не менее 1760 гривен — это 22% от минимальной зарплаты, которая составляет 8000 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какую выплату выгоднее получать — пенсия или социальную помощь.
