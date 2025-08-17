41.04 / 41.60 47.97 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Выход на пенсию после реформы: сколько стажа потребуется человеку для заслуженного отдыха

13:36 17 августа 2025
Пенсия

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, в Украине будет продолжена пенсионная реформа, которая должна изменить саму логику выхода на пенсию.

И сейчас критерием становится не только возраст, но и количество лет официального страхового стажа, пишут «Экономические новости».

Для того чтобы получить пенсию в 60 лет, гражданин должен иметь не менее 32 лет стажа. Это на год больше, чем в 2024, и тенденция сохранится: ежегодно требование будет расти еще на один год — до 35 лет в 2028-м.

Если человек имеет от 22 до 31 года стажа, он сможет выйти на пенсию только в 63 года. А те, кто накопили только 15−21 год стажа, получат право на пенсию в 65. В случае, если стажа меньше 15 лет, пенсия не назначается — государство может предоставить только социальную помощь после достижения пенсионного возраста.

РЕКЛАМА

Эти изменения являются частью реформы солидарной системы, направленной на сбалансирование пенсионного фонда и стимулирование официального трудоустройства. В то же время, они создают вызовы для тех, кто работал неформально, имел перерывы в трудовой деятельности или работал за границей без надлежащего оформления.

Для граждан, которым не хватает стажа, Пенсионный фонд предлагает механизм добровольного участия. Человек может самостоятельно платить взносы, чтобы докупить стаж. В 2025 году один месяц такого стажа стоит не менее 1760 гривен — это 22% от минимальной зарплаты, которая составляет 8000 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какую выплату выгоднее получать — пенсия или социальную помощь.

РЕКЛАМА

139

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

Восточный гороскоп, фото из открытых источников

Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Макс Барских

Где трусы? Танцовщица в клипе Бадоева к песне Макса Барских взбудоражила сеть

Следующий материал
Новости партнеров