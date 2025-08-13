- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Пенсия или социальная помощь: какую выплату выгоднее получать
Правительство Украины готовит изменения в функционировании пенсионной системы, среди прочего касающиеся и изменения системы социальных выплат.
В связи с этим многих пенсионеров интересует, какие виды выплат более выгодны для них — социальная помощь или пенсия по возрасту.
Ответ на этот вопрос был дан в Пенсионном фонде (ПФУ).
В ПФУ объяснили, что в 2025 году право на пенсию по возрасту получают люди, достигшие 60 лет. Однако размер необходимого страхового стажа зависит от возраста:
- в 60 лет — минимум 32 года стажа;
- в 63 года — стаж от 22 до 32 лет;
- в 65 лет — стаж от 15 до 22 лет.
Размер пенсии определяется на основании официальной заработной платы и коэффициента страхового стажа по формуле: пенсия = зарплата x коэффициент стажа.
К примеру, мужчина с 32-летним стажем и средней зарплатой 8 000 гривен может рассчитывать на минимальную пенсию в размере около 3 028 гривен уже в 60 лет.
Если же человеку 63 года и у него стаж 22 года, при зарплате 15 000 гривен сумма выплаты будет такой же — минимальной.
Если стажа менее 15 лет, даже заработок в 20 000 гривен не позволит получить пенсию выше минимальной.
Социальная пенсия платится, если человек достиг 65 лет, но не имеет нужного стажа для назначения трудовой пенсии. Она может получить социальную пенсию — временную помощь от государства.
Для ее оформления стаж и уровень дохода не важны, но она выплачивается только с 65 лет.
Размер социальной пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц с потерей трудоспособности (сейчас 2361 грн) и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не выше прожиточного минимума для трудоспособных (сейчас 3028 грн).
Социальная пенсия пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменения доходов семьи и имущественного положения пенсионера. Но в любом случае она будет ниже выплат, получаемых человеком, имеющим страховой стаж.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что изменилось для пенсионеров после отмены «трудовых пенсий».
