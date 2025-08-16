- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Выплаты получат все: министр соцполитики рассказал, как будет функционировать пенсионная система
Проект пенсионной реформы, подготовленный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, предусматривает, что будет изменена система социальных выплат.
Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин в интервью «Укринформу».
«Что мы предлагаем? Во-первых, гарантировать базовую государственную выплату всем достигшим 65 лет независимо от трудового стажа. Человек не должен остаться без поддержки», — считает чиновник.
Также в планах министерства — сделать солидарную систему действительно солидарной: сколько человек внес — столько получил. Кроме того, в ведомстве планируется распределять только тот объем средств, который реально собран через ЕСВ в конкретном году. Это позволит создать бездефицитную систему.
Кроме того, вход в солидарную систему будет возможен только по достижении необходимого стажа, даже если по специальным законам можно выйти на пенсию раньше.
Специальные пенсии планируется перевести в профессиональные, финансируемые из дополнительных источников. Также будет введена добровольная накопительная пенсия с целью стимулирования инвестиции в собственное будущее через надежные инструменты.
Еще один важный момент — повышение пенсионного возраста в Украине в рамках пенсионной реформы не планируется.
«О повышении пенсионного возраста речь не идет» , — подчеркнул министр.
Впрочем, в рамках пенсионной реформы будет введено несколько важных изменений, в частности:
- вход в пенсионную солидарную систему будет возможен только по достижении необходимого стажа. Лицо не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше;
- специальные пенсии будут переведены в профессиональные, которые будут финансироваться из дополнительных источников.
«Мы стремимся защитить солидарную систему, вернуть к ней доверие» , — отметил Улютин.
Кроме того, важным этапом пенсионной реформы является введение накопительной пенсии. По словам министра, накопительная система будет стимулировать молодежь и работодателей инвестировать в свое будущее — через понятные надежные инструменты.
Напомним, что части пенсионеров разрешили работать в «Армии восстановления», получая по повышенной ставке до 16 тыс. грн.
