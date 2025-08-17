41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области

20:34 17 августа 2025
Сергей Побережный

В Винницкой области очередная болезненная потеря. Гайсинская община провела с почестями старшего солдата Сергея Побережного. Он всю свою жизнь посвятил военной службе, служил за правду и волю нашей Украины. В расцвете молодых сил жизненный путь бойца оборвался, потому что российские солдаты решили захватить Украину за три дня. Теперь ему навеки 31, сообщает городской совет.

«Сергей после школы поступил в Винницкое ПТУ N7, получив специализацию повара 5-го разряда. С 2012 проходил военную службу по контракту в воинской части связи. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО/ООС на востоке Украины. В первый день полномасштабного вторжения наш земляк мобилизовался добровольцем в воинскую часть связи В 0707. В апреле 2024 года, Сергея перевели в механизированную боевую бригаду, в составе которой он вновь отправился в зону боевого столкновения с российскими оккупантами. Службу проходил в должности старшего солдата, стрелка-зенитчика зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года связь с бойцом оборвалась в Донецкой области. Год и два месяца у родных теплилась надежда, что их защитник жив и находится в плену. Однако случилось не так, как ожидалось…

После обмена тел наших павших защитников на основании проведенных экспертиз была подтверждена гибель Сергея Побережного. Свой последний бой 16 июня 2024 года герой встретил неподалеку от населенного пункта Новоалександровка Покровского района Донецкой области. У героя остались мать, любимая жена и единственный сын.

Похоронили защитника на кладбище города Гайсин на Аллее славы со всеми воинскими почестями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю добровольца Сергея Войценко с позывным «Явор», который погиб на Харьковщине.

