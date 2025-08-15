С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области

В Литинской громаде похоронили воина Ивана Зелинского. Он пал 5 августа 2025 года во время выполнения воинского долга. Произошло это в результате вражеского удара FPV-дроном по позициям подразделения вблизи населенного пункта Варваровка Чугуевского района Харьковской области. Ивану навеки 26 лет, сообщает поселковая громада.

ВІДЕО ДНЯ

«Иван вырос в живописном селе Городище. Учился в местной школе, а в 2013 году после окончания 9-ти классов поступил в Винницкое профессиональное училище и выбрал для себя простую, но важную профессию — автомеханик-слесарь. С 2017 до 2022 года работал водителем в Литинских электросетях, а в марте 2023 года был призван в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации. С честью и достоинством выполнял свой воинский и гражданский долг, мужественно и храбро стоял на защите родной земли. Иван служил старшим сапером-гранатометчиком инженерно-саперного взвода», — говорится в сообщении.

На 27-м году жизни оборвался жизненный путь молодого, отважного и смелого защитника. Отдать последнюю дань уважения и достойно провести воина к месту вечного упокоения собрались родные, близкие, боевые побратимы. Похоронили доблестного воина на местном кладбище со всеми воинскими почестями!

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на Сумщине пластуна из Черкасс, который в первые месяцы вторжения пошел защищать страну.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас в Facebook