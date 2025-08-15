- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
В Литинской громаде похоронили воина Ивана Зелинского. Он пал 5 августа 2025 года во время выполнения воинского долга. Произошло это в результате вражеского удара FPV-дроном по позициям подразделения вблизи населенного пункта Варваровка Чугуевского района Харьковской области. Ивану навеки 26 лет, сообщает поселковая громада.
«Иван вырос в живописном селе Городище. Учился в местной школе, а в 2013 году после окончания 9-ти классов поступил в Винницкое профессиональное училище и выбрал для себя простую, но важную профессию — автомеханик-слесарь. С 2017 до 2022 года работал водителем в Литинских электросетях, а в марте 2023 года был призван в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации. С честью и достоинством выполнял свой воинский и гражданский долг, мужественно и храбро стоял на защите родной земли. Иван служил старшим сапером-гранатометчиком инженерно-саперного взвода», — говорится в сообщении.
На 27-м году жизни оборвался жизненный путь молодого, отважного и смелого защитника. Отдать последнюю дань уважения и достойно провести воина к месту вечного упокоения собрались родные, близкие, боевые побратимы. Похоронили доблестного воина на местном кладбище со всеми воинскими почестями!
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на Сумщине пластуна из Черкасс, который в первые месяцы вторжения пошел защищать страну.121
