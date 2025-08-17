«Сергей сказал, что вернется с задания и перезвонит. Но звонка не дождалась»: история добровольца «Явора», погибшего на Харьковщине

Сергей Войценко из Староконстантинова служил стрелком 1-го батальона охраны воинской части А2502. Свой военный путь он начал с первых дней полномасштабного вторжения врага — с марта 2022 года. Сергей, как и десятки тысяч добровольцев, оставил свою мирную профессию и взял в руки оружие, чтобы защищать Украину . Во время прохождения службы за отвагу и личные достижения воин с позывным «Явор» неоднократно был награжден. Но в феврале 2025 года во время выполнения очередной боевой задачи в районе Старицы Харьковской области Сергей Войценко погиб. Произошло это вследствие сброса взрывного предмета с БПЛА. Ему навеки 48 лет… После мучительной потери жена героя Светлана не прекратила волонтерскую деятельность. Через несколько дней после похорон она пришла в черном платке и стала снова плести маскировочные сетки для тех, кто на передовой. Женщина работает так каждый день, чтобы помочь бойцам, добросовестно выполняет волонтерские задания, болеет за судьбу Украины и наших защитников.

«История нашего знакомства очень интересная, такое, наверное, бывает в кино»

— Муж родом из Красиловского района Хмельницкой области. После школы он поступил в Каменец-Подольский сельскохозяйственный техникум. С 31 мая 1995 по 26 декабря 1996 проходил действительную срочную службу в Вооруженных Силах Украины, после чего вернулся в родное село, где работал некоторое время столяром, — рассказывает «ФАКТАМ» жена погибшего героя Светлана Войценко. — Времена были тяжелые, перспектив мало. Поэтому в 1999 году Сергей уехал в Италию, где работал в городе Неаполь на изготовлении мебели, а затем много лет работал в компании Novamares Marine, где приобрел мастерство в производстве надувных лодок.

— Как вы познакомились с Сергеем? Каким он был мужем?

— История очень интересная, такое, наверное, бывает в кино. Знакомство наше произошло в Неаполе в конце 2000 года. Как раз в это время я приехала в Италию. Это тот случай, когда говорят, что свела судьба. Перед нашим знакомством Сергей дважды пытался уехать из Италии в Украину, но каждый раз на границе с Австрией австрийская полиция снимала его с поезда и отправляла обратно в Неаполь, поскольку в его паспорте не было штампов о выезде из Италии. Сергей планировал ехать в третий раз, но случилось наше знакомство и уже никто никуда не поехал. С этого момента началась новая жизнь для нас обоих.

"Сергей говорил, что я была для него любовью с первого взгляда", – вспоминает Светлана

— Несмотря на большую разницу в возрасте (15 лет), мы были безгранично счастливы, — продолжает Светлана. — Сергей говорил, что я была для него любовью с первого взгляда. Я удивлялась, насколько в молодом парне сочетаются благоразумие взрослого человека, порядочность в отношениях, ответственность при выполнении работы, невероятная работоспособность и многие другие достойные черты характера. Он был добрым, неконфликтным человеком, с обостренным чувством справедливости.

В Украину мы вернулись в 2010 году и решили поселиться в живописном городке Староконстантинов. Здесь мы начали строить дом нашей мечты и обустраивать семейное гнездышко. Все в нашем доме сделано руками Сергея, он был неплохим электриком. Сергей начал работать в строительной сфере, строил дома с нуля. Сколько его помню, он постоянно что-то строил, мог работать с восхода солнца до заката. Очень любил сажать деревья, любую растительность, ухаживать за ними. Возле нашего дома растет два фруктовых садика. У нас было очень много планов на будущее. Обязательно нужно было достроить дом. Но впереди была целая жизнь …

Сергей, по словам жены, был добрым неконфликтным человеком и имел много планов на будущее

«Благодаря именно таким украинцам казацкого рода наше государство стояло, стоит и будет стоять»

— Как ваш любимый принял решение идти на войну? Знаю, что вы тоже не остались в стороне, начали волонтерить.

— 24 февраля 2022 года утро началось с ракетных обстрелов нашего города. Я еще не поняла, что происходит, но Сергей коротко и четко сказал: «Война». Еще были надежды, что скоро все закончится, но обстрелы не прекращались. Было принято единственное решение — защищать Украину от врага. И 4 марта 2022 Сергей пошел в военкомат, откуда был направлен в в/ч А2502 для прохождения военной службы как стрелок отделения охраны взвода охраны роты охраны 1-го батальона. К службе относился ответственно, за что был награжден грамотой за образцовую военную дисциплину, усердие, разумную инициативу и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Я тоже не могла оставаться равнодушной, стала приобщаться к плетению маскировочных сеток. Со временем присоединилась к ОО «Всеукраинское объединение украинок Яворина», где все наши посестры очень активно помогают бойцам на передовой продуктами, плетением маскировочных сеток и многим другим. Со временем Сергея, у которого был позывной «Явир», отправили для выполнения боевых задач в 8-ю механизированную роту 3-го механизированного батальона воинской части А4667, где он показал себя, как смелый и настойчивый воин. Он воевал на передовой, в самом аду войны, с достоинством перенося все тяготы, но ни разу не пожаловался, ни слова нареканий.

"Он воевал на передовой, в самом аду войны, но ни разу не пожаловался", - говорит Светлана

— Когда в последний раз вы слышали мужа?

— Последний раз мы разговаривали 5 февраля 2025 года. Сергей сказал, что идет на задание, а по возвращении перезвонит мне. Но звонка я так и не дождалась. Зато получила страшное известие. 6 февраля 2025 года во время выполнения очередного боевого задания в районе Старицы Харьковской области, в результате сброса взрывчатки с вражеского БПЛА муж получил ранения, несовместимые с жизнью. Время остановилось, жизнь остановилась… К сожалению, общих детей у нас с Сергеем не было. Мне осталась только светлая память о прекрасном человеке, который заслуживает чести. Мать Сергея скончалась еще до полномасштабной войны. У него остались отец и сестра.

Награды, которыми был отмечен Сергей Войценко за свою отвагу и личные достижения

— Знаю, что вы создали петицию и хотите, чтобы Сергей посмертно стал Героем Украины. Расскажите об этом.

— Во время прохождения службы за свою отвагу и личные достижения Сергей был награжден отличием командира бригады тактической авиации имени Петра Франко, наградой министра обороны Украины «Крест Доблести», Комбатантским Крестом от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и орденом «За мужество» III степени уже посмертно. Уверена, что Сергей безусловно заслужил эти награды. Он до последнего дыхания оставался верен присяге, украинскому народу и государству. Его отвага, самопожертвование, военный профессионализм и стремление к победе Украины заслуживают самого высокого государственного признания. Благодаря именно таким украинцам казацкого рода, которые во время нападения врага на страну первыми встают на ее защиту и жертвуют самым ценным — своей жизнью, наше государство стояло, стоит и будет стоять.

