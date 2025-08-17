Сделайте так, и мошек и комаров больше не будет: как избавиться от «незваных гостей» в доме летом

Многие украинцы любят лето, однако иногда все удовольствия от летнего тепла портят насекомые, атакующие людей. В Польше от насекомых спасаются с помощью высадки лаванды и герани.

ВІДЕО ДНЯ

Есть свои ноу-хау и у украинцев. Об одном из них рассказали в группе «Копилка идей».

Можно, в частности, приготовить средство от комаров своими руками — удивительный коктейль из гвоздики и водки. Необходимо взять 10 бутонов гвоздики и залить их 100 граммами водки. Настаивать смесь неделю, затем перелить в пульверизатор и, по необходимости, разбрызгать на тело. Также украинцы используют три пряности, которые есть в шкафу запасных хозяек.

Речь идет о гвоздике — нужно поместить несколько бутонов в дольку апельсина или лимона, разложив по квартире. Еще одно средство — обработать нашатырем тряпку или ватный диск и протереть все поверхности в квартире.

РЕКЛАМА

Еще одно средство — поджечь лавровый лист и окурить его дымом помещения (пока держится запах, комаров не будет).

Ранее «ФАКТЫ» писали о советах блоггерши о том, как повернуть ванной белый цвет.

РЕКЛАМА

40

Читайте нас в Facebook