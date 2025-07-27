Посадите лаванду и герань: как быстро и эффективно избавиться от комаров в саду

Комары, которые так донимают теплыми летными вечерами, любят влажные, тенистые и заросшие участки. Если в вашем саду есть пруды, бочки для дождевой воды, миски для воды для домашних животных или даже забытые цветочные горшки с остатками воды, это идеальные условия для процветания комаров, пишет издание Zielonyo Grodek.

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Если комары постоянно атакуют вас, осмотрите свой сад. Насекомые не появляются без причины. Часто мы — безотчетно — создаем для них идеальные условия жизни.

Углекислый газ и тепло тела — комары могут ощущать CO₂ на расстоянии до 50 метров, и люди с более высокой температурой или сильным потоотделением становятся их целями. Пот и группа крови — состав пота делает некоторых людей более привлекательными для комаров. Люди с I группой крови более склонны к этому, чем имеющие группу II.

Самки комаров откладывают яйца только в воде, а личинки развиваются во влажных углах. Небольшой луже нужно всего несколько дней, чтобы выработать тысячи новых насекомых. Даже самое малое количество стоячей воды — это открытая дверь для комаров. Регулярное опорожнение контейнеров, высушивание углов и проверка прудов — самый простой и эффективный способ уменьшить их количество в саду.

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Удалите или накройте все контейнеры со стоячей водой — от цветочных горшков до мисок. Даже в маленьком контейнере могут жить десятки личинок. Регулярное скашивание и очистка водосточных желобов предотвратит накопление воды.

Посадите в своем саду лаванду, мяту или герань — их аромат действует как естественный барьер против комаров. Используйте репелленты и масла, такие как эвкалиптовое, лимонное или лавандовое — они могут эффективно помочь защититься от комаров. Установите москитные сетки и средства для уничтожения насекомых.

Комары прячутся в густых кустарниках, высоких травах и растениях, обеспечивающих защиту от солнца и ветра. Если ваш сад слишком густой или ему не хватает циркуляции воздуха, он становится идеальной средой для них. Регулярная обрезка растений, удаление сорняков и обеспечение вентиляции эффективно снизят комфорт для комаров.

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Ранее эксперт Марина Жукова посоветовала несколько народных средств, которые могут защитить от назойливых насекомых и не позволят превратиться в «зебру», покрытую красными пятнами.

Также мы сообщали, как избавиться от комаров в квартире с помощью ароматов, которые не переносят кровососы.

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