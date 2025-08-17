Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Блогерка Марина, которая раньше рассказывала, как постирать большое одеяло, и почему это нужно сделать в августе, призналась, что иногда у нее возникает ощущение, что ей нужно позвать специалиста по работе с недобрыми духами — ведь только она вроде бы сделает все дела, как появляются все новые и новые.

«Зашли в ванную и подумали: „Ну все, пора зовут экзорциста“? Плесень на швах, ржавчина в сливе, мыльный налет на шторке — и все это как будто смотрит на вас с укоризной. И откуда они только берутся! Ведь мы проводим в ванной до 1,5 лет жизни!» — пишет она в своем блоге.



Для того, чтобы у хозяйки находилось время для всех дел, Марина приводит несколько лайфхаков для женщин, и прежде всего, касающихся чистоты в ванной.

«Смешайте соду и перекись, побрызгайте — на влажную ванну, через 10 минут налет на ней исчезнет — советует Марина.

Также среди ее советов:

«Смешайте соль и лимон», сделайте кашицу и нанесите на темные швы в ванной — на утро плесень идет.

Сделайте «уксусный» душ — 200 мл теплого уксуса в воронку, пролить стены, бактерии исчезнут.

Плесень без вони — примените сухую хлорку (сульфохлорантин-Д) в пасту, на ночь на швы -будут белоснежными.

И, наконец, «народный хит», по словам Марины — смешать — мыло + 9% уксус, и через 10 минут вся сантехника будет не только блестеть, но и пускать солнечные зайчики.

Кстати, столь практичные советы Марины может проверить каждая хозяйка!

