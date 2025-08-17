- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера
Блогерка Марина, которая раньше рассказывала, как постирать большое одеяло, и почему это нужно сделать в августе, призналась, что иногда у нее возникает ощущение, что ей нужно позвать специалиста по работе с недобрыми духами — ведь только она вроде бы сделает все дела, как появляются все новые и новые.
«Зашли в ванную и подумали: „Ну все, пора зовут экзорциста“? Плесень на швах, ржавчина в сливе, мыльный налет на шторке — и все это как будто смотрит на вас с укоризной. И откуда они только берутся! Ведь мы проводим в ванной до 1,5 лет жизни!» — пишет она в своем блоге.
Для того, чтобы у хозяйки находилось время для всех дел, Марина приводит несколько лайфхаков для женщин, и прежде всего, касающихся чистоты в ванной.
«Смешайте соду и перекись, побрызгайте — на влажную ванну, через 10 минут налет на ней исчезнет — советует Марина.
Также среди ее советов:
«Смешайте соль и лимон», сделайте кашицу и нанесите на темные швы в ванной — на утро плесень идет.
Сделайте «уксусный» душ — 200 мл теплого уксуса в воронку, пролить стены, бактерии исчезнут.
Плесень без вони — примените сухую хлорку (сульфохлорантин-Д) в пасту, на ночь на швы -будут белоснежными.
И, наконец, «народный хит», по словам Марины — смешать — мыло + 9% уксус, и через 10 минут вся сантехника будет не только блестеть, но и пускать солнечные зайчики.
Кстати, столь практичные советы Марины может проверить каждая хозяйка!
Ранее «ФАКТЫ» писали об эффективных способах убрать налет, камень и ржавчину из унитаза.794
