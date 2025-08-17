Если астрологи советовали всем знакам зодиака сегодня, 17 августа, и в понедельник, 18 августа, не начинать новые проекты, а сосредоточиться на завершении ранее начатых дел, то знатоки карт Таро сделали прогноз на следующую неделю, с 18 по 24 августа, отмечая, что в эти семь дней возможны весьма противоречивые ситуации. Так, с одной стороны, появятся новые шансы и события, которые обещают прогресс, с другой — внутренние сомнения или внешние препятствия могут вынуждать замедлить шаг.

Овен — «Император»

Таро-прогноз на неделю для Овнов отмечает, что ключем к успеху знака станет внутренняя собранность и чёткая позиция. Возможно, знаку придется принимать важные решения, проявлять твердость и брать на себя за это ответственность — от его позиции будет зависеть многое, в том числе и в профессиональной сфере, пишет slovofraza.com. Знак может стать тем человеком, который внесет ясность в чужие хаос и несобранность.

Совет карт: истинная сила не в жёстком контроле, а в умении вести за собой и вдохновлять примером.

Телец — «Колесо Фортуны»

Таро-прогноз на неделю для Тельцов предупреждает, что в следующие семь дней события будут развиваться непредсказуемо, быстро и мало будут зависить непосредственно от знака. И к этому нужно быть готовым, чтобы вовремя адаптироваться. Ведь планы Тельца на этой неделе могут резко меняться. Однако чем адаптивнее будет знак, тем больше выгоды он сможет извлечь.

Совет карт: даже непредвиденные перемены могут стать трамплином для дальнейшего роста.

Близнецы — «Влюблённые»

Таро-прогноз на неделю для Близнецов предупреждает о наступлении времени выбора — и внешнего, и внутреннего. Карта обозначает поиск правильного пути. Это касается как личной жизни и определения, нужно ли дальше идти с кем-то, или связь себя изжила, и профессиональной сферы, когда нужно будет внимательно проанализировать предложение о сотрудничестве или новый проект. Близнецам придется выбирать между верностью убеждениям и легким путем.

Совет карт: доверяйте себ и не затягивайте с решением.

Рак — «Луна»

Таро-прогноз на неделю для Раков предупреждает о времени эмоциональной неопределённости и скрытых мотивов. Знаку нужно внимательно анализировать поступающую информацию, а также обещания людей из окружения. Карты советуют в профессиональной сфере избегать поспешных действий и принятия решений, которые основываются на непроверенных слухах. На этой неделе также могут проявиться старые обиды.

Совет карт: доверяйте интуиции, но обязательно проверяйте факты, прежде чем действовать.

Лев — «Солнце»

Таро-прогноз на неделю для Львов обещает знаку продуктивную неделю и признание его заслуг — карта символизирует успех, радость и ясность. Знак может получить приятные известия, касающиеся работы или финансов. Личная сфера Львов обещает быть гармоничной, а отношения с партнером — искренними. Время считается благоприятным для новых знакомств, которые будут строиться на позитиве и открытости.

Совет карт: используйте время для укрепления своего положения и вдохновения окружающих.

Дева — «Отшельник»

Таро-расклад на неделю для Дев не исключает, что знаку понадобиться уединение и раздумия в тишине, чтобы уделить время анализу планов и поиску целей. Знак может снизить активность и заняться подготовкой к реализации проектов, стратегическим планированием и поиском информации. В личной жизни Девам тоже может понадобиться провести время вдали от суеты, чтобы разобраться в себе.

Совет карт: используйте это время, чтобы укрепить свой внутренний стержень.

Весы — «Правосудие»

Таро-прогноз на неделю для Весов предупреждает знак, что от него потребуется взвешенность при принятии решение, честность и объективность. Возможно, Весам придется урегулировать какой-нибудь конфликт или принять стратегическое решение. Честость потребуется и в отношении с партнером — время подойдет для того, чтобы откровенно обсудить все то, что сейчас кажется недосказанным. Важно помнить, что все действия Весов будут иметь последствия в будущем.

Совет карт: руководствуйтесь фактами и внутренним чувством справедливости.

Скорпион — «Башня»

Таро-прогноз на неделю для Скорпионов предупреждает знак о возможности резких перемен в жизни, в том числе и разрывах отношений, которые себя изжили, или отказа от проектов, которые не больше не служат его развитию. Как бы ни были болезненны эти события, они будут на благо: избавление от старого всегда открывает путь новому. В личной сфере Скорпиона возможен серьезный разговор, который полностью изменит отношение знака к человеку или ситуации.

Совет карт: важно не цепляться за прошлое и принимать перемены как часть естественного цикла жизни

Стрелец — «Мир»

Таро-прогноз на неделю для Стрельцов предупреждает о завершении важного этапа в жизни. Это может касаться как профессионального проекта, так и личной цели или же отношений, которые могут перейти на другой уровень. Это время, когда можно оглянуться назад с чувством удовлетворения и гордости за проделанный путь. Карта обозначает внутреннюю гармонию и готовность двигаться дальше.

Совет карт: не бойтесь открывать двери, ведущие к новому жизненному этапу, и отпускать прошлое.

Козерог — «Умеренность»

Таро-прогноз на неделю для Козерогов рекомендует знаку в эти семь дней прислушиваться к себе и окружению, действовать постепенно и избегать крайностей. В профессиональной сфере это может быть временем разработки стратегических планов, переговоров и урегулирования разногласий. А в личной жизни — общению и укреплению взаимопонимания с партнером.

Совет карт: не торопите события — пусть все идет в естественном темпе.

Водолей — «Маг»

Таро-прогноз на неделю для Водолеев предрекает знаку время активных действий — пришла пора реализовывать задуманное. Для того, чтобы достигнуть желаемого, Водолеям хватит энергии, воли и умения. Главное — действовать уверенно и целенаправленно. В профессиональной сфере возможно успешное завершение переговоров или начало нового проекта. Также это время активного общения, когда вы сможете наладить связи или укрепить существующие отношения.

Совет карт: не бойтесь проявлять себя и брать на себя ведущую роль.

Рыбы — «Звезда»

Таро-прогноз на неделю для Для Рыб обещает знаку время восстановления веры в себя и вдохновения. Рыбы убедаться, что есть свет «в конце тоннеля» — период неопределенности завершается. Знак сможет почувствовать перспективу и ощутить прилив сил. Так, знаку в голову может прийти идея, которая поможет сдвинуть какой-либо проект с мертвой точки. Наступает время, благоприятное для планирования, творчества и самореализации.

Совет карт: доверьтесь своим мечтам — они сейчас особенно близки к воплощению.

