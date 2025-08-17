Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

Звезды советуют в воскресенье и понедельник, 17 и 18 августа, не браться за реализацию новых проектов, а привести в порядок начатые ранее дела. Энергия планет как раз будет способствовать решению вопросов, накопившихся за долгое время. Чего конкретно ждать каждому представителю зодиакальной семьи, говорится в гороскопе для ТСН.

Овен

Овнам не желательно вмешиваться в чужие дела. Даже если ваша помощь может принести пользу, лучше сначала спросить, в противном случае вам этого не простят.

Телец

Выйти из жизненной или профессиональной ситуации, которая сложилась, легко и без потерь помогут критический взгляд на поступки, совершенные в последнее время, и соответствующая работа над ошибками.

Близнецы

Близнецам нужно проявить активность и энергичность. Важно занять себя хозяйственными и профессиональными делами. Это будет началом чего-то нового.

Рак

У Раков наступает благоприятное время для любых финансовых операций, включая покупку и продажу недвижимого имущества. Все сделки окажутся очень удачными.

Лев

Львам желательно отказаться от каких-либо встреч. Деловые переговоры следует отменить, ведь найти общий язык с собеседником не удастся.

Дева

Желательно позаботиться о моральном и физическом очищении, для которого идеально подходят эти дни: почитать хорошую литературу и послушать классическую музыку, сходить в баню или сауну.

Весы

Весам следует заняться бытовыми вопросами. Это хорошо отразится на отношениях с семьей.

Скорпион

Скорпионам нужно проявить дипломатию и не давать советы другим людям, особенно если они их не просят. Это может повлиять на ваши с ними отношения.

Стрелец

Стрельцам следует заниматься делами, которые откладывались на потом. На днях их удастся завершить легко, быстро и, что особенно важно, качественно.

Козерог

Козерогам лучше отказаться от контроля за всем, прекратить особую активность, отдохнуть и делегировать часть вопросов окружению.

Водолей

Водолеям в воскресенье нужно хорошо отдохнуть, чтобы понедельник был продуктивным и удачным. Усталость, которая может одолеть вас в понедельник, не является поводом для того, чтобы расслабиться.

Рыбы

Рыбам следует избирательно общаться с людьми. Тех, кто вызывает негативные эмоции, лучше обходить, чтобы не портить себе настроение в воскресенье, а также производительность труда в понедельник.

