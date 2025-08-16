- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа
Неделя, которая заканчивается, была очень удачной для некоторых знаков зодиака. А знатоки восточной астрологии подготовили рекомендации на предстоящие семь дней для представителей всех знаков восточного гороскопа.
Крыса
Представителям знака Крысы стоит прислушаться к сигналам своего тела и сердца, чтобы лучше понять, что вам действительно нужно. На время нужно ограничить крупные траты. В распорядок дня добавить больше физической активности и уменьшить умственные нагрузки.
Бык
Быкам лучше заниматься тем, что приносит максимальное удовольствие и находить положительное даже в мелочах. Энергия Вселенной будет благоприятствовать восстановлению сил и наполнению позитивом. Период особенно удачен для тех, кто готов на смелые и яркие поступки.
Тигр
Тиграм нужно не позволять сомнениям брать верх, чтобы не сбить свои планы. Повышенная физическая активность поможет сохранить тонус и внутренний баланс. Лучше больше бывать на свежем воздухе, чтобы подпитаться энергией природы.
Кролик
Кроликам важно быть активными, больше двигаться, меньше времени проводить с гаджетами. Это хорошее время для общения с близкими и друзьями. Одиночество лучше не выбирать добровольно.
Дракон
Драконам стоит особенно тщательно охранять свои планы и идеи от посторонних людей. Неделя может стать одной из самых результативных за последние месяцы, если проявить сдержанность и дипломатичность. Не спешите делиться своими успехами — пусть они говорят сами за себя.
Змея
Представителям года Змеи лучше быть максимально открытыми к людям. Проявите готовность к диалогу, окружающие ответят тем же. Есть шанс услышать приятные новости и пережить яркие эмоциональные моменты.
Лошадь
Лошадям важно избавиться от собственных сомнений. Важно сохранять веру в свои силы и не поддаваться внутренним колебаниям. Нужно действовать по заранее составленному плану, это принесет свои результаты и удастся избежать лишнего стресса. Лучше воздержаться от спонтанных решений и не позволять амбициям управлять вашими поступками.
Коза
Козам следует действовать разумно и бережно относиться к своим ресурсам. Упорство поможет достойно проявить себя в любых ситуациях. Но не стоит проявлять чрезмерную активность, важно находить баланс между работой и отдыхом.
Обезьяна
Обезьянам нужно будет собраться и выложиться на полную. Важно направить силы на создание гармонии в семье, укрепление рабочих позиций. Планирование будущих дел поможет заложить прочный фундамент для успеха. Это отличное время, чтобы действовать уверенно и без лишних колебаний.
Петух
Для представителей года Петуха важно немного снизить физическую активность, чтобы избежать переутомления. Сохраняйте внутреннее равновесие. Не стоит слишком полагаться на интуицию — в этот период она может подводить. Лучше довериться чётким планам и здравому смыслу.
Собака
Собаки могут достичь успехов в финансовой сфере. Основные усилия стоит направить на работу и решение важных задач в будни. Ответственность и трудолюбие станут ключом к достижению успеха. Это хорошее время, чтобы завершить давно начатые проекты.
Свинья
Представители года Свиньи могут почувствовать желание больше контролировать и удерживать все, что им дорого. Это касается не только материальных ценностей, но и личных отношений. Важно помнить, что чрезмерная ревность способна разрушить гармонию в любви. Постарайтесь не допускать необдуманных поступков, чтобы не ранить близких.
