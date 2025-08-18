NAUDI призывает Верховную Раду вернуть законопроект «Defence City» на доработку

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призывает народных депутатов вернуть законопроекты о создании специального режима Defence City на доработку. Об этом говорится в открытом письме NAUDI.

В сообщении указывается, что NAUDI объединяет более 100 ведущих предприятий ОПК, которые в 2024 году реализовали разнообразной продукции на более чем 120 миллиардов гривен — боеприпасов, дронов, артиллерийских систем, средств РЭБ, бронетехники и ракетных компонентов, сделав значительный вклад не только в обороноспособность, но и в экономику Украины в целом — создавая рабочие места, уплачивая налоги и создавая за свой счет новое вооружение.

Предприятия NAUDI поддержали законодательные инициативы создания «Defence City», предоставив ряд замечаний — с призывом к законодателям услышать позицию индустрии. Несмотря на предоставленные многочисленные рекомендации, ограничения для предприятий ОПК для вступления остались те же.

«Действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом „Defence City“ предприятиям, 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил Обороны Украины — предприятиям, которые уже признаны стратегическими. Компании вне перечня вынуждены будут работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогим производством и слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, а, наоборот, вредит ей. Закон должен работать не для „избранных“ предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины,» — указывается в заявлении оборонно-промышленной ассоциации.

Ранее руководитель ОАС МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко называл изменения в Уголовный кодекс в рамках Defence City полным адом.

