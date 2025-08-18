- 13:44 Просто снимали гипс: в киевской больнице во время медицинских процедур умер 10-летний ребенок
- 13:21 Мир возможен, но каждая сторона должна что-то потерять: что сказал Марко Рубио накануне встречи президентов Украины и США
- 13:04 Корпус Сумского университета разрушен в результате удара россиян
- 13:01 Курица по-фламандски: магия с темным пивом
- 12:43 Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в новый дом: что стало причиной
- 12:41 Удар по Запорожью: горели магазины и жилые дома, много раненых
- 12:28 NAUDI призывает Верховную Раду вернуть законопроект «Defence City» на доработку
- 12:20 «Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области
- 11:54 Лето отступает: жара спадает, в Украину идут дожди
- 11:34 Что ждет Зеленского в Вашингтоне: союзники Украины пытаются удержать Трампа от уступок путину
- 11:12 Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа
- 11:10 Сколько времени нужно россии, чтобы вернуться на фронт? Сырский об угрозе после прекращения огня
NAUDI призывает Верховную Раду вернуть законопроект «Defence City» на доработку
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призывает народных депутатов вернуть законопроекты о создании специального режима Defence City на доработку. Об этом говорится в открытом письме NAUDI.
В сообщении указывается, что NAUDI объединяет более 100 ведущих предприятий ОПК, которые в 2024 году реализовали разнообразной продукции на более чем 120 миллиардов гривен — боеприпасов, дронов, артиллерийских систем, средств РЭБ, бронетехники и ракетных компонентов, сделав значительный вклад не только в обороноспособность, но и в экономику Украины в целом — создавая рабочие места, уплачивая налоги и создавая за свой счет новое вооружение.
Предприятия NAUDI поддержали законодательные инициативы создания «Defence City», предоставив ряд замечаний — с призывом к законодателям услышать позицию индустрии. Несмотря на предоставленные многочисленные рекомендации, ограничения для предприятий ОПК для вступления остались те же.
«Действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом „Defence City“ предприятиям, 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил Обороны Украины — предприятиям, которые уже признаны стратегическими. Компании вне перечня вынуждены будут работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогим производством и слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, а, наоборот, вредит ей. Закон должен работать не для „избранных“ предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины,» — указывается в заявлении оборонно-промышленной ассоциации.
Ранее руководитель ОАС МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко называл изменения в Уголовный кодекс в рамках Defence City полным адом.46
Читайте нас в Facebook